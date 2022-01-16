التأمينات الاجتماعية السعودية توحد فروع خدمة العملاء

قامت التأمينات الاجتماعية السعودية بعمل توحيد للفروع الخاصة بخدمة عملاء أنظمة التقاعد المختلفة وخدمة عملاء التأمينات في مختلف مدن المملكة، هذا ما جاء فيما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وكذلك عبر الحساب الرسمي التابع لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

التأمينات الاجتماعية السعودية

نتيجة للدمج الذي تم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد الذي أقره قرار لمجلس الوزراء برقم 657 وصدر في الخامس من ذي القعدة من عام 1442ه، جاءت عملية توحيد الفروع هذه.

فقد تم توحيد فروع خدمة العملاء الخاصة بأنظمة التقاعد سواء المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية السعودية وذلك لتقديم خدمة العملاء على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والتميز.

وبناء على ذلك فإن عملاء أنظمة التقاعد الآن بإمكانهم تلقي خدماتهم عن طريق فروع التأمينات الاجتماعية السعودية والمتوفرة في مختلف أرجاء المملكة.

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بخصوص فرع مدينة الرياض فقد تم نقله من المقر السابق الموجود بطريق مكة المكرمة وأصبح المقر الجديد لخدمة كل العملاء هو الفرع القائم في حي المربع في شارع الوشم.

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