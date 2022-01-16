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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية السعودية توحد فروع خدمة العملاء - ثقفني
قامت التأمينات الاجتماعية السعودية بعمل توحيد للفروع الخاصة بخدمة عملاء أنظمة التقاعد المختلفة وخدمة عملاء التأمينات في مختلف مدن المملكة، هذا ما جاء فيما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وكذلك عبر الحساب الرسمي التابع لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
التأمينات الاجتماعية السعودية
- نتيجة للدمج الذي تم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد الذي أقره قرار لمجلس الوزراء برقم 657 وصدر في الخامس من ذي القعدة من عام 1442ه، جاءت عملية توحيد الفروع هذه.
- فقد تم توحيد فروع خدمة العملاء الخاصة بأنظمة التقاعد سواء المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية السعودية وذلك لتقديم خدمة العملاء على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والتميز.
- وبناء على ذلك فإن عملاء أنظمة التقاعد الآن بإمكانهم تلقي خدماتهم عن طريق فروع التأمينات الاجتماعية السعودية والمتوفرة في مختلف أرجاء المملكة.
- وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بخصوص فرع مدينة الرياض فقد تم نقله من المقر السابق الموجود بطريق مكة المكرمة وأصبح المقر الجديد لخدمة كل العملاء هو الفرع القائم في حي المربع في شارع الوشم.
توافر الخدمات إلكترونيًا
- وللتوفير على المواطنين عناء الانتقال إلى الفروع وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخدمات الإلكترونية للعملاء التي يمكنهم الاستفادة منها عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.
- كما يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق خدمة الزيارة الافتراضية أو من خلال مراكز الاتصال والمحادثات الفورية وكل هذا يتم من خلال التطبيق أو الموقع الرسمي للمؤسسة.
- أما إذا كنت ترغب في زيارة أحد الفروع بصفة شخصية فستستخدم الخدمات الإلكترونية أيضًا وذلك لأنه سيتوجب عليك حجز موعد عن طريقها.
- وعند الحضور في موعدك عليك التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
- وعليك كذلك إظهار حالتك الصحية عبر تطبيق توكلنا.
- وفي الصورة المأخوذة من الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة التفاصيل المتعلقة بالتواصل بهم.
- فهي تتضمن الموقع الرسمي بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.
- وكذلك رقم التليفون الخاص بخدمة عملاء أنظمة التقاعد، والرقم الخاص بخدمة عملاء التأمينات.
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