التمويل العقارى 1443 خطوات التسجيل فى برنامج التمويل العقارى من مصرف الراجحى

الرهن العقاري المقدم من قبل الراجحي يعمل البنك على تقديم الكثير من من التمويلات بمختلف أنواعها لمساعدة وإرضاء كافة العملاء في مختلف المستويات، والتي تتناسب مع عمر العميل والمستوى المالي الخاص به ولذلك تم اصدار برنامج يسمى بالرهن العقاري من قبل مصرف الراجحي والذي ينتظره الكثير من العملاء لمساندتهم في احتياجاتهم.

الشروط المطلوبة للتقديم من خلال برنامج الرهن العقاري.

يشترط على المتقدم أن يكون من المملكة العربية السعودية. أقل عمر ممكن أن يوافق عليه البرنامج للعميل عشرين عامًا، وأعلى عمر للإشتراك يكون ستين عامًا. برنامج الرهن العقاري يتطلب التقديم عليه قيام المقدم بتحويل راتبه. المقدم للإستفادة من برنامج الرهن العقاري في حالة عمله في عمل خاص يشترط أن يكون الحد الإدنى للراتب 7500 ريال. المقدم على البرنامج في حالة عمله في قطاع الأعمال العام يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتبه 5000 ريال سعودي. يشترط أن كون البنك على علم ودراية بجهة العمل التي يعمل بها المتقدم.

المزايا التي يقدمها برنامج تمويل الرهن العقاري التابع لبنك الراجحي.

مصرف الراجحي يقوم بتقديم تمويل مابين خمسين ألف ريال سعودي وقد يصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي. يمتاز تمويل الرهن العقاري بتقديم هامش ربح تنافسي لعملائه. يقوم بتمويل مايقرب من 70% للعقار الجاهز بالكامل. ويقوم بتمويل 60% للعقار تحت التنفيذ. تساهل في مدة سداد التمويل وجعل العملية بسيطه حيث وصلت نسبة السداد إلى 240شهر.

يتم التقديم على تمويل الرهن العقاري من خلال الموقع التابع لبنك الراجحي، ومن ثم يتم تسجيل كل البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة، يتم تقديم كل المعلومات الخاصة بالحساب البنكي الخاص للمتقدم والتي يتم طلبها عبر الموقع، بعد اتمام كل المطلوب يتم النقر على خيار موافق.