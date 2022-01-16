تمويل شخصي 25000 ريال بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

متاح تمويل شخصي بقيمة 25000 ريال سعودي بحد أقصى من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية للعميل المتقدم وهذا التمويل الشخصي السريع متوفر لمختلف العملاء سواء العميل السعودي وأيضاً العميل المقيم بالمملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً به العديد من المزايا والتسهيلات والتى سوف نتعرف على تفاصيل هذا التمويل.

تمويل شخصي 25000 ريال بدون كفيل من شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل هى شركة مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي وكذلك شركة اليسر تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ومن خلال هذا المقال نعرض التمويل الشخصي السريع والذى يتميز بأنه

يتميز تمويل شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على قيمة تمويل ربما يصل إلى 25000 ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر أنه لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً بدون أى رسوم إدارية.

تمويل شركة اليسر أيضاً متوفر بالتقسيط الميسر على فترة سداد ميسرة تصل إلى 24 شهر.

كذلك تمويل شركة اليسر متاح بهامش ربح تنافسي.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

التمويل الشخصي بقيمة 25000 ريال سعودي والمعروف باسم تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر متاح للسعودي وأيضاً الغير سعودي ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي وضعتها شركة اليسر وهى

يشترط أن يكون المواطن السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

أيضاً يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لا يتعدى 60 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

حددت أيضاً شركة اليسر مدة العمل اللازمة لطلب التمويل فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

يستطيع جميع العملاء المتوافر لديهم شروط طلب تمويل السلع الاستهلاكية والذى يبلغ قيمة إلى 25000 ريال سعودي طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل ثم طلب التمويل وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل.