كيفية تحديث بيانات بنك الراجحي إلكترونياً من الجوال فى ثواني معدودة وذلك من اجل توفير العناء على عملاء مصرف الراجحي الذين يريدون تغيير وتحديث بياناتهم لدي بنك الراجحي سواء كان تحديث بيانات مصرف الراجحي تتعلق برقم الجوال أو تغيير العنوان أو حتي تغيير بيانات الهوية للمواطن والمقيم فى بنك الراجحي وتحديث بيانات العملاء من الجوال عن طريق سبع خطوات سوف نقوم بعرضهم فى السطور التالية من مقال تحديث بيانات بنك الراجحي من الجوال.

تحديث بيانات الراجحي من الجوال عن طريق رقم الراجحي الموحد

الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك الراجحي وهو ” 920003344″ وذلك من خلال رقم الجوال المسجل فى بيانات العميل فى البنك.

ثم تحديد لغة الاتصال بالبنك العربية بالضغط على رقم 1 ثم الضغط على رقم صفر.

وبعد ذلك الضغط على رقم خمسة لتعديل بيانات الراجحي عن طريق الاتصال على خدمة العملاء.

ويجب إدخال تاريخ الميلاد الموجود بالحساب كتابة السنة ثم الشهر واليوم وبعدها والضغط على رقم واحد.

وأيضاً ستصلك رسالة من البنك علي الجوال بكلمة سر مؤقته يجب إعادة كتابتها من جديد.

وأخيراً ستصلك رسالة اخري من البنك تفيد بتحديث بياناتك فى الراجحي.

تحديث بيانات الراجحي من التطبيق

أولاً يجب تحميل تطبيق الراجحي للاندرويد أو للأيفون على الجوال.

ثم يتم فتح التطبيق على الجوال وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله من قبل البنك.

أيضاً فى حالة انتهاء صلاحيتك فيتم تحذيرك من البنك بضرورة تحديث البيانات بعد تسجيل الدخول بحسابك على تطبيق الراجحي.

ثم تذهب إلى اخر الصفحة ستجد زر تحديث تقوم بالنقر عليه وسيتم تحديث بيانات الراجحي بالتطبيق تلقائياً.

وكذلك فى حالة عدم وجود الزر تقوم بالضغط على الثلاثة شرائط اللون الأبيض فى أعلي يمين التطبيق.

وأيضاً تقوم بالضغط على الإعدادات والتفضيلات من القائمة الرئيسية.

ثم تظهر المعلومات الشخصية ويجب أن تقوم بتحديث تاريخ انتهاء الصلاحية وبعد ذلك تظهر صفحة تحذير التحديث التي ذكرناها بعد التسجيل مباشرة.

وأخيراً تقوم بالضغط على تحديث بيانات الراجحي عبر تطبيق الراجحي.

تحديث العنوان الوطني فى بنك الراجحي