أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة ، عن صدور نتائج القبول المبدئي للمسجلات علي الوظائف العسكرية ، وذلك للتعين بالإدارة العامة للجوزات بالمملكة علي رتبة جندي ، وكان التقديم للكادر النسائي ، وأتاحت الإدارة إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الدخول علي رابط بوابة أبشر توظيف jobs.sa ، وكان الإعلان عن طريق حساب المديرية العامة للجوزات علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ومن خلال مقالنا بخصوص الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي ، نتعرف علي طريقة الاستعلام عن نتائج القبول ، ومتطلبات متابعة التعيين والإجراءات المتبعة ، وشروط القبول في الوظائف المذكورة ، كما يمكنكم التعرف علي أهم شروط التقديم في وظائف الكادر النسائي علي رتبة جندي عبر موقعنا ثقفني.

الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن الترشيح المبدئي لبعض المتقدمات علي رتبة جندي :

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول عبر رابط منصة أبشر توظيف برقم الهوية الوطنية.

ويجب اتباع الشروط والضوابط اللازمة لإستكمال عملية التعيين.

ومن خلال الفقرة التلية نتعرف علي الضوابط والاشتراطات.

يجب الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة.

تم إغلاق التقدم لوظيفة جندي للكادر النسائي بالمديرية العامة للجوازات بتاريخ 21 أكتوبر 2021 ، ومع ظهور نتائج القبول يجب اتباع الضوابط التالية :

الدخول علي رابط منصة أبشر برقم الهوية. الاستعلام عن نتيجة القبول. في حال تم قبولك يتم تجهيز الآتي : المستندات والوثائق الخاصة المؤهل العلمي.

مستندات الهوية الوطنية وتعريف المتقدمة. الاستعداد للفحص الطبي الخاص بالتعيين. اجتياز المقابلة الشخصية. أجراء مطابقة البيانات والمستندات. تخطي الاختبارات البدنية الخاصة بالوظيفة.

الشروط العامة للتقديم بوظائف الجوازات

يشترط للتقديم علي وظائف الكوادر النسائية بإدارة الجوازات توافر الآتي :