طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية 1443 عبر بوابة ناجز

الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية 1443، من خلال بوابة ناجر حيث إن تلك الخدمة هي واحدة من ضمن الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل السعودية إلى العديد من المواطنين والمقيمين فى المملكة وذلك لأن يقومون بالحصول على إيقاف الخدمات وقيمة العقوبة التى تفرض على المواطن أو المقيم.

إستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية 1443

تقدم هذه الخدمة على منصة ناجز، وهي أحدي المنصات الرقمية التي قامت وزارة العدل السعودية بإنشائها فى الفترة الاخيرة، وذلك لأن يتم من خلال هذه المنصة القيام بالاستفادة من كافة الخدمات الرقمية التى تقدمها وزارة العدل السعودية للمواطنين، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين حجز المواعيد من خلال هذه المنصة وأيضاً تقديم الدعاوي القضائية والاستعلام عنها.

طريقة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

يتم تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً، حيث إن ذلك يكون من خلال بوابة ناجز وحتى يستطيع المواطن بالقيام بذلك يجب القيام بالخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع بوابة ناجز الإلكترونية على شبكة الأنترنت.

تقوم بتسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الخدمات.

اختيار من القائمة التي تعرض لك التنفيذ.

اختيار من الصفحة خدمة طلباتي.

بعد ذلك تقوم باختيار تقديم طلب إيقاف الخدمات.

تكتب البيانات التي تتطلب منك فى المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر تقديم الطلب.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية 1443

يستطيع الشخص المنفذ ضدة حكم قضائي بإيقاف الخدمات القيام بالاستعلام عنها عبر بوابة ناجز الإلكترونية، حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى السطور التالية:-