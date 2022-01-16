خطوات التسجيل وتغيير العنوان الوطني وكيفية طباعة العنوان الوطني

خطوات تغيير العنوان الوطني وكيفية طباعة العنوان الوطني تلك الخدمة الإلكترونية التي يجب أن يقوم المواطن بتحديث العنوان الوطني لمواكبة تقنيات شركات البريد والشحن عن طريق تقنية تحديد الموقع إلكترونياً وذلك من خلال ستة مراحل أولها المنطقة التي تقطن بها ثم تحديد المدينة التي تتبع لها وبعد ذلك تحديد رقم المنزل ورقم الشارع واسمه وإضافة الرقم البريدي الخاص بمنطقتك بالمملكة وأخيرا إدخال رقم الوحدة التي تسكن بها من اجل تحديث العنوان الوطني 2022.

كيفية التسجيل بالعنوان الوطني 1443

تسجيل الدخول على رابط موقع العنوان الوطني.

ثم الضغط على خيار ” سجل الآن” فى قائمة تبويب الأفراد.

وكذلك فى حالة وجود حساب يتم تسجيل الدخول وإن لم يكن هناك حساب فيتم الضغط على حساب للأفراد.

وأيضاً يتم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد والضغط على متابعة.

ثم استكمال البيانات المطلوبة بدقة للانتهاء من التسجيل بالعنوان الوطني السعودي.

كيفية تغيير العنوان الوطني السعودي

تسجيل الدخول إلى رابط تغيير العنوان الوطني.

وبعد ذلك يتم تسجيل العنوان الحديث.

ويتم تحديد العنوان والموقع بدقة على خريطة العنوان الوطني.

ثم يتم اختيار العنوان الأحدث وإزالة العنوان الوطني القديم.

وبعد ذلك يتم الضغط على خيار أحفظ التغييرات.

ويجب أن تقوم بعملية التسجيل مرة ثانية للتأكد من تغيير العنوان الوطني.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

طريقة الحصول على العنوان الوطني يجب أن يكون المواطن قام بالتسجيل فى النفاذ الوطني لكي يوم باستخراج العنوان الوطني برقم الهوية.

منصة نفاذ الوطني الإلكترونية طريقة التسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية .

. كذلك يجب الدخول على موقع العنوان المحلي.

ثم الضغط على خيار إدارة العنوان.

وبعد ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص لها ثم كتابة رقم الجوال.

وأيضاًَ يجب التأكد من الهوية ورقم الجوال لكي تستلم عليه رسالة نصية تحتوي على كود التحقق.

ثم يتم كتابة الكود فى المربع المخصص له لكي تيم عرض بيانات العنوان الوطني.

كيفية طباعة العنوان الوطني