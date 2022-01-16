نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الرياضة السعودية 1443 عبر mos.gov.sa وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة الرياضة السعودية 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال هذه الفترة عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة الرياضة السعودية عن فتح باب التوظيف على عدد من الوظائف في عدة إدارات مختلفة، وذلك لضخ دماء جديدة في الوزارة، ولاستقطاب الشباب القادر على الإبداع والتطوير والباحث عن فرصة عمل مناسبة، وسوف يكون التسجيل إلكترونياً من خلال رابط وزارة الرياضة السعودية الإلكتروني.

ويجب على من تتوافر فيه الشروط سرعة التسجيل على الموقع في الموعد المحدد، كما يجب قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل، ومعرفة هل تتوافر الشروط في المتقدم من عدمه، وفيما يلي سوف نتناول بالتفصيل رابط التقديم على وظائف وزارة الرياضة السعودية 1443، وموعد التقديم وما هي الإدارات الخاصة بالتوظيف وكافة التفاصيل الأخرى، وذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

رابط تقديم وظائف وزارة الرياضة

تحرص وزارة الرياضة السعودية على ضخ دماء جديدة في الوزارة، لذلك أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي عن توافر عدد من الوظائف في عدة إدارات، حتى تستقطب العناصر المميزة والكفاءات القادرة على التطوير والإبداع، وفق رؤية المملكة في التطوير الشامل 2030.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة الرياضة السعودية

يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الدخول على رابط mos.gov.sa الإلكتروني الرسمي.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

النقر على الوظائف المتاحة واختيار وظيفة واحدة منها والتي تتوافق مع المستندات المطلوبة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة مع استمارة التسجيل الإلكترونية.

آخر خطوة الضغط على أيقونة “إرسال”.

الإدارات الشاغرة

– إدارة التخطيط الاستراتيجي.

– إدارة الشؤون الهندسية.

– أيضاً إدارة صيانة الاستادات والمدن الرياضية.

– إدارة متابعة وتدقيق الميزانية.

– إدارة الاستشارات القانونية.

– وكذلك إدارة التشريعات والعقود.

– إدارة المحتوى الإعلامي.

– إدارة العلاقات الإعلامية.

– وإدارة التخطيط الإعلامي.

– إدارة أداء الرأس المالي البشري.

– عدد وظيفتان إدارة التطوير الإداري والجودة.

– إدارة التوظيف.

– إدارة الخصومات والتعويضات.

– وكذلك إدارة الرعايات.

– إدارة المحافظ الاستثمارية.

– إدارة المشاريع الخاصة.

– أيضاً إدارة تخطيط القوى العاملة.

– إدارة علاقات الموظفين.

– إدارة التخصيص.

– كذلك إدارة استثمارات الأندية.

موعد التقديم على وظائف وزارة الرياضة

التقديم متاح من اليوم الأحد بتاريخ 13\06\1443 الموافق 16\01\2022، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 17\06\1443 الموافق 20\01\2022.