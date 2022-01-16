شروط استحقاق الضمان الاجتماعى المطور الجديد 1443 وطريقة التسجيل

ما هى شروط استحقاق الضمان الاجتماعى المطور الجديد 1443، حيث إن ذلك السؤال هو أحد الاسئلة المتبادلة فى أذهان عدد كبير من المواطنين فى المملكة والذين يرغبون فى التسجيل فى نظام الضمان وذلك لأن يحصلون على كافة الشروط الخاصة بالتقديم بالإضافة إلى الطريقة الخاصة بالتقديم من خلال منصة الدعم والحماية.

الضمان الاجتماعى المطور الجديد 1443

معاش الضمان المطور، هو أحد الانظمة التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية كنوع من التمويل المالى لتحسين الدخل للمواطنين فى المملكة، وقد قامت الوزارة بتعديل النظام وتطويرة وذلك حتى يصل الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث تهدف وزارة العمل السعودية فى تقديم المساعدات لتنمية الطبقات الفقيرة فى المجتمع.

طريقة التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعي المطور

يمكن إن تقوم بعملية التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً، حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى النحو التالي:

الانتقال إلى موقع منصة الدعم والحماية على شبكة الانترنت.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع التسجيل فى الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تكتب الاسم ثم رقم الهوية فى الأماكن المخصص لها.

تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك فى كافة الأماكن المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني ورقم الحساب البنكي ورقم الايبان.

الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على زر التسجيل فى المعاش.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعى المطور الجديد 1443

خصصت وزارة العمل مجموعة متنوعة من الشروط التى لابد من توافرها حتى يتمكن المواطن من التسجيل فى المعاش، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية: