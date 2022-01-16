طريقة التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443 عبر بوابة ابشر للوظائف

التقديم فى وظائف الأمن العام للنساء 1443، حيث إن يوجد بعض النساء الذين يبحثون عن عمل فى المملكة العربية السعودية، يرغبون فى الحصول على الشروط العامة لهذه الوظائف وأيضاً الطريقة الخاصة بالتقديم فيها وذلك لأن يقومون بالتقديم فى تلك الوظائف التى قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عنها من خلال الموقع الخاص بها.

وظائف الأمن العام للنساء 1443

قامت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الفارغة للنساء فى قوات الامن العام، وذلك للعمل فى القطاع الخاص بها فى مختلف المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة بإنة يتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً من خلال موقع منصة أبشر للوظائف.

شروط التقديم فى الأمن العام

أوضحت وزارة الداخلية السعودية بإنه يوجد مجموعة من الشروط التى لابد من توافرها وذلك لأن يتم قبول المتقدمة إلى هذه الوظائف، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى النحو الأتي:

إن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية ومن أبويين سعوديين.

يجب إن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 30 عاماً.

إن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إن كانت حاصلة على شهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة فى وزارة التعليم.

لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

يشترط إن تكون حسنة السير والسلوك وغير مسجل عليها أي من الأحكام القضائية.

خطوات التقديم فى وظائف الأمن العام للنساء 1443

التقديم فى هذه الوظائف يكون من خلال منصة وزارة الداخلية للتوظيف، حيث يكون ذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-