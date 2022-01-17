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عمر شويل - جدة دخول sbis hrsd gov sa حساب أرقام راتب الضمان المطور بحاسبة الراتب الشهري للفرد والاسرة بالنظام الجديد وذلك ليقوم غير المؤهلين وغير المقبولين في التسجيل الأول للضمان بإعادة التسجيل مع مراقبة ومراجعة أسباب الاستحقاق لضمان التسجيل السليم والقبول بالمرة المقبلة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقبول طلبات الضمان المطور الجديد بالدفعة الأولى وأرسلت رسالات القبول إلى المواطنين وتم تحديد موعد تسليم الراتب الأول لهم بالحسابات المصرفية.

دخول sbis hrsd gov sa حساب أرقام راتب الضمان المطور (رجب 1443) تسجيل غير المؤهلين

بدأ متقدمي الحصول على راتب الضمان بالنظام الجديد في تسلم رواتب الضمان الأولى لهم ابتداء من 16 يناير 2021 الموافق 13 جمادي الآخر 1443، ويستمر تسلم الرواتب حسب نظام المصارف بالمملكة والتي قام المواطنين بالتسجيل فيها، بينما وصلت رسائل “غير مؤهل” لغير المقبولين في الضمان، وبدأ غير المؤهلين بالبحث عن سبب عدم القبول وكيفية التظلم على رواتب الضمان الاجتماعي المطور، وقد قامت الوزارة بإتاحة سبل الاتصال للتواصل والاستفسارات على رقم 19911، كما يمكن التواصل بالرمز البريدي لوزارة الموارد على 11157، أو زيارة موقع الوزارة الإلِكتروني الرسمي.

أسباب عدم التأهيل بالضمان الاجتماعي المطور

قام مسجلي الضمان منذ 25 نوفمبر 2021 بتسلم رسالات القبول أو عدم القبول في نظام الضمان المطور منذ أيام قليلة، وبدأ المؤهلين بتسلم الرواتب من المصارف بينما بحث غير المؤهل عن سبب عدم القبول والذي يكون كالتالي:

أن يكون أخطأ بالتسجيل على رابط الضمان الجديد حيث يكون التسجيل على رابط لضمان المطور وليس الرابط القديم.

شروط الاستحقاق تكون عامل أساسي في القبول أو في الرفض، حيث يكون على المسجل الالتزام بشروط الاستحقاق لضمان القبول ويكون مخالفة اي من تلك الشروط سببا في عدم القبول.

عدم اتباع الحد المانع لراتب الضمان وهو الحد الأدنى 1100 ريال للأسرة و550 ريال للفرد.

أن يكون المستفيدين لم يذكر جميع دخل الاسرة، راتب الزوجة أو الابن التابع.

تسجيل بيانات خاطئة أو مخالفة شروط التسجيل.

كيفية حساب راتب الضمان الاجتماعي والحد المانع للضمان 1443

يتم احتساب الراتب على قواعد أساسية والتي تكون حسب عدد أفراد الاسرة والراتب الشهري لها وكذلك الأصول المملوكة للأسرة والتي قد تمنع من الحصول على الراتب، باستثناء المنزل التي يكون المستفيدين مقيما فيه.

يقوم المستفيد بحساب الدخل الشهري لجميع أفراد الاسرة.

يتم خصم نصف قيمة الدخل الكامل ثم يضاف إليه نصف الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.

يقوم بالحساب على أساس 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد، كحد أدنى.

مثال حساب الدخل يكون كالتالي

يتم حساب الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالتالي:

حساب إجمالي الدخل هو 1500 + 2000+ 800 = 4300 ريال.

قياس الحد المانع للمعاش لعدد 4 أفراد هو 3710 ريال.

بمقارنة الدخل الإجمالي مع الحد المانع للمعاش.

تكون النتيجة: هذه الحالة غير مؤهلة لاستحقاق دعم نظام الضمان الجديد.