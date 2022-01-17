شروط سكني للمطلقات بدون اطفال وخطوات التسجيل

شروط سكني للمطلقات بدون أطفال تعمل وزارة الإسكان السُّعُودية دائما على توفير سبل الراحة للنساء المطلقات والأرامل والنساء المطلقات التي ليس لديهم أطفال وذلك لحصولهم على مسكن يكون خاص بهم وحيث أن النساء المطلقات في المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من برنامَج سكني دائما ما يقومون بالبحث عن التفاصيل الخاصة بهذا الأمر والشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم في سكني للمطلقات ولذلك سوف نقوم بتوضيح الأمر من خلال مقالنا هذا مع توضيح بعض الأمور المهمة التي تخص هذا الموضوع.

شروط سكني للمطلقات بدون اطفال 1443

لقد تم وضع بعض شروط التسجيل في سكني التي يجب على المرأة المطلقة وليس لديها أطفال أن تقوم بالالتزام بها حتى تستطيع الحصول على سكن يكون خاص بها وهذه الشروط والأحكام تكون كالآتي:

لا بد من أن تكون المرأة المتقدمة سُعُودية الجنسية.

يشترط أن تكون المرأة المطلقة بدون أطفال ليس لديها منزل مسجل باسمها.

لا بد من مرور فترة لا تقل عن عامين على الطلاق.

يجب على المرأة المتقدمة الإقامة في المملكة العربية السُّعُودية لمدة عام أو أكثر بعد التقديم على الطلب.

يشترط على المرأة المتقدمة ألا تكون قد استفادت من برنامَج الدعم السكني سواء تابع القطاعين الحكومي أو الخاص.

يجب ألا تكون المرأة المتقدمة لديها أملاك قيمتها تصل إلى أكثر من خمس مليون ريال سعودي.

أن تكون المرأة المطلقة بدون أطفال المتقدمة للحصول على سكني تمتلك دخل خاص بها.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في سكني للمطلقات والارامل وغيرهم وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالإسكان موقع وزارة الإسكان الرسمي.

وبعد الدخول إلى الموقع يتم الضغط على أيقونة تسجيل جديد لفتح حساب خاص.

ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يتم من خلالها تدوين كافة البيانات المطلوبة حتى يتم اكتمال تفعيل الحساب.

بعدها يتم تفعيل والتأكد من الحساب الخاص بك في سكني وذلك حتى يتم الاستفادة من خِدْمَات الذي يقدمها الدعم السكني.

ثم القيام بتدوين كافة البيانات المطلوبة على الموقع وذلك حتى تتم عملية التقديم على وحدة سكنية.

إدخال البيانات الخاصة لبرنامج سكني وهي كالآتي (مدة الإقامة بالخارج، المستوى التعليمي، معلومات إذا كان قد تم الاستفادة من قبل الدعم السكني أم لا).

يتم تدوين البيانات الخاصة بالاتصال وذلك حتى يتم التواصل في حالة الموافقة على الطلب المقدم للدعم.

شروط سكني للعزاب

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السُّعُودية وذلك حتى يستطيع العزاب للحصول على الدعم السكني وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم للحصول على دعم سكني سعودي الجنسية.

كما يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السُّعُودية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول على دعم سكني عمره لا يقل عن خمس وعشرين عاماً 25.

يجب ألا يكون أي فرد من أفراد الأسرة لديه منزل مناسب وذلك في فترة الخمس أعوام قبل التقديم على الدعم.

لا بد من عدم حصول أي فرد من أفراد العائلة على منزل بواسطة برنامَج دعم سكني الحكومي.

التقديم للحصول على دعم سكني يجب أن يكون من الرجل سواء كان الأبُّ أو زوج.

يكون التقديم للدعم من خلال المرأة سواء كانت أم أو زوجه تعول أبنائها.

لا بد من مرور مدة لا تقل عن عامين على المرأة المطلقة و المرأة الأرملة على وفاة زوجها وذلك لمن تريد الحصول على سكني.

من الممكن أن يحصل الإخوة المتجمعين وذلك بعد وفاة والدهم أو من ينوب عنهم.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم شروط سكني للمطلقات بدون أطفال كما تعرفنا على كيفية التسجيل في سكني وقمنا أيضاً بذكر شروط سكني للعزاب.