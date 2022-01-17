منصة أحكام 1443 ماهى شروط أعفاء مستفيدى الضمان الاجتماعى من دفع رسوم المنصة

قامت وزارة الضمان الاجتماعي بإضافة العدبد من الشروط والاستثناءات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث أنها قامت بالسماح للمستفيدين بالإعفاء من التكاليف التي يتم دفعها جراء امتلاك عقار في حالة التزام المستفيدين في الوقت السابق بكافة شروط الضمان الاجتماعين وخلال الفترة الراهنة فُتح باب التسجيلومن المقرر انتهاءه في يوم خمسة من جمادى الأول، وبعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الطلبات المقدمة.

الشروط التي يجب توافرها لحصول المستفيدين من الضمان الاجتماعي على اعفاء من دفع رسوم.

يشترط أن يكون المتقدم شخص يستفيد فعليًا من الضمان الاجتماعي.

يتم ارسال المستندات الموثقة على أنه يتلقى مساعدة من الضمان الإجتماعي ويتم ارسالها من خلال البريد الالكتروني التابع لموقع الضمان الاجتماعي.

لقبول الطلبات بعد مراجعتها يشترط تقديم كل المستندات المطلوبة.

التقديم لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال منصة إحكام.