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عمر شويل - جدة منصة أحكام 1443 ماهى شروط أعفاء مستفيدى الضمان الاجتماعى من دفع رسوم المنصة - ثقفني
قامت وزارة الضمان الاجتماعي بإضافة العدبد من الشروط والاستثناءات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث أنها قامت بالسماح للمستفيدين بالإعفاء من التكاليف التي يتم دفعها جراء امتلاك عقار في حالة التزام المستفيدين في الوقت السابق بكافة شروط الضمان الاجتماعين وخلال الفترة الراهنة فُتح باب التسجيلومن المقرر انتهاءه في يوم خمسة من جمادى الأول، وبعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الطلبات المقدمة.
الشروط التي يجب توافرها لحصول المستفيدين من الضمان الاجتماعي على اعفاء من دفع رسوم.
- يشترط أن يكون المتقدم شخص يستفيد فعليًا من الضمان الاجتماعي.
- يتم ارسال المستندات الموثقة على أنه يتلقى مساعدة من الضمان الإجتماعي ويتم ارسالها من خلال البريد الالكتروني التابع لموقع الضمان الاجتماعي.
- لقبول الطلبات بعد مراجعتها يشترط تقديم كل المستندات المطلوبة.
التقديم لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال منصة إحكام.
- باستخدام الانترنت يتم التوجه إلى موقع إحكام.
- في حال وجود حساب للمستخدم يعمل على ملئ الصفحة بكل البيانات والمعلومات المطلوبة.
- في حال عدم امتلاك حساب على المنصة يتم انشاء حساب جديد لسهولة التقديم.
- ومن ثم يذهب المستخدم للصفحة الخاصصة بتعبئة الطلب الخاص بالتقديم للحصول على امتلاك عقار خاص به.
- يتم تقديم ورفع كل الملفات التي يطلبها الموقع خلال التقديم.
- يتم الذهاب إلى مكتب هندسي موثق قريب من المستخدم يخدم البلديات والأمانة.
- يقوم المستخدم باستكمال كافة الخطوات المطلوبة للقيام بتقديم الطلب.
- في حالة الاقدام على طلب جديد يقوم المستخدم برفع المخططات.
- بعد القيام باتمام كافة العمليات السابقة بنجاح، يتم بعد ذلك متابعة حالة الطلب بصفة دورية من خلال منصة إحكام.
- في هذا الوقت تقوم منصة الضمان الاجتماعي بمتابعة كل طلبات ملكية العقار أو طلبات التعديل، ويتم ذلك وفقًا لشروط وقواعد يُلتزم بها.
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