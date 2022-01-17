موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستخدمين الجدد في المملكة 1443

موعد صرف الضمان المطور للمستخدمين الجدد أصبح موعد صرف الضمان المطور للمستفيدين الجدد هو السؤال المتردد من جانب المواطنين السعوديين بالنسبة لجميع المتقدمين للاستفادة من خدمة الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد نظام الدعم الاقوى في المملكة الذي يشمل عدد كبير من الفئات التي تحتاج إلى الدعم المادي سواء أسر محدودة الدخل أو الأرامل والمطلقات، و تسعى الحكومة إلى توفير نظام الضمان الاجتماعي لحماية الطبقات ذات الدخل المنخفض من الفقر وتحسين ظروفهم المعيشية، وبعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية أنها قد انتهت بالفعل من فرز جميع الطلبات المقدمة للحصول على معاش الضمان، اصبح معظم المتقدمين يستفسرون باستمرار عن موعد إعلان نتائج القبول و صرف أول دفعة من الضمان للمستخدمين الجدد.

موعد صرف الضمان المطور للمستخدمين الجدد

وقد أوضحت الوزارة أنه بعد الانتهاء من بحث الحالات المتقدمة للضمان الاجتماعي المطور الذي تم الموافقة على إصدار من قبل حكومة الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين استفادة جميع عيوب نظام الضمان الاجتماعي القديم ويكون أعم وأشمل بالفئات الأكثر احتياج في المجتمع السعودي، فإنه من المقرر أن يتم إعلان جميع المستخدمين الذين تم قبول طلبهم ووافقت وزارة الموارد البشرية على استحقاقهم لمعاش الضمان من خلال إرسال رسالة نصية تفيد الموافقة على طلب الضمان الاجتماعي المطور، وأنه بعد ذلك يتم نزول أول دفعة من المعاش في الشهر التالي لتاريخ صدرور الموافقة على طلبه على أن يستمر صرفة بشكل دوري كل شهر فيما بعد .

الاستعلام عن موعد صرف الضمان المطور للمستخدمين الجدد

ويمكن لجميع المتقدمين الجدد للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الذين قد وصلت لهم رسائل من النظام تفيد بقبول طلبهم الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

والإستعلام على حالة الضمان من خلال تسجيل الدخول على حسابه الخاص بالنظام عن طريق تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور ورمز التحقق، ثم يقوم بعد ذلك ثم يتحقق في حسابة من حالة الطلب سوف يلاحظ رسالة من النظام مكتوب بها “تم التحقق بنجاح”، وعلى المستفيد بعد هذه الرسالة أن ينتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى له من الضمان في الشهر الجديد في موعد صرف الضمان الاجتماعي لجميع المستفيد من كل شهر ميلادي.