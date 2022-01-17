بضغطة زر تمويل إضافي مدعوم بـ60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم وأقل قسط شهري بنك التنمية

يقدم بنك التنمية العديد من التمويلات المختلفة لكافة الفئات حيث يقدم تمويلات لكل طبقات المجتمع و الاشد احتياجا للمساعدات، ومن اهم التمويلات المقدمة تمويل إضافي مدعوم بـ60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم يشمل العديد من فئات الشعب الذين يندرجون تحت مسمى الدخل المحدود وفق الأنظمة المتبعة ومنهم النساء والأرامل وربة المنزل واللواتي تعول أطفالاً، كما يضم المتقاعدين، تشمل تلك المساعدات الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المعونات الفعلية لمن يستحقها، وذلك من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يقوم برعاية المواطنين والمواطنات عبر مجموعة من الخدمات منها قروض بنك التسليف، نظراً لأنه يوفر المال أو التمويل بدون هامش ربح ولا رسوم وكأنها سلفة، ومع تطوير آليات الخدمات لديه والبرامج على نطاق واسع أصبح “بنك التنمية” لما يقدمه من مساعدات ، ونقدم بالمقال شروط الحصول على التمويل وكيفية الحصول ورابط التقديم.

تمويل إضافي تكميلي بدون فوائد ولا رسوم:

من الجدير بالذكر ان التمويل الاضافي هو عبارة عن تمويل يكمل التمويل الذي يتم أول مرة ولكن يختلف باختلاف الشروط، وقد أشار البنك من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر أن التمويل التكميلي بنفس القتمويل الذي تحصل عليه أول مرة ويصل قدره إلى 60 ألف ريال سعودي، علماً بإنها تكون مدعومة بدون هامش ربح ولا رسوم، وهذا لكي يتمكن كل شخص محدودي الدخل من تحسين المعيشة لديه والعيش بصورة أفضل، حيث يضم هذا النوع من التمويل جميع المواطنين والمواطنات الذين لا تزيد رواتبهم عن 12.500 ريال بحيث عندما يقسم هذا المبلغ على عدد أفراد الأسرة لا يزيد نصيب الفرد عن 3.000 ريال وهو الحد المانع للقرض.

شروط الحصول على قرض إضافي بنك التنمية:

ان يكون طالب القرض من البنك سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم 21 حتى 60 ولا يتجاوز ذلك إلا في حالة التقاعد يكون العمر 70 عام.

يمكن الحصول على القرض في حالة وجود كفيل أو ضامن للتمويل.

لكي يتمكن العميل من الحصول على القرض ضرورة أن يقكون قد قام بالسداد لجميع الأقساط التي يجب دفعها.

يجب أن يكون لدى الشخص المتقدم سجل ائتماني جيد.

كيفية التقديم على تمويل تكميلي بدون فوائد:

لكي يتم الحصول على القرض التكميلي يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل الى رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية

أن يقوم المستفيد باختيار أيقونة منتجات الأفراد ومنها حدد التقديم الإلكتروني.

من الضروري أن يقوم المستفيد من التأكد من رفع كافة المستندات والوثائق المطلوبة والتي تشمل الاتي: