نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي 1443 خطوات فتح حساب جارى عبر الانترنت لدى المصرف ومميزات الحساب في المقال التالي
مصرف الراجحي الشهير والغني عن التعريف في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز بالتزامه وتمسكه بالشريعة الإسلامية وكذلك العمل المستمر والمداومة على تقديم كافة الخدمات وتطويرها لكل العملاء الحاليين والجددن كما أنه أتاح لكل عملائه سهولة التعامل إلكترونيًا دون أي جهد ممكن لذلك سنستعرض اليوم كبفية انشاء حساب بنكي جديد عبر بنك الراجحي ويتم الحصول عليه إلكترونيًا دون أي عناء.
الخطوات المتبعة لإنشاء حساب جديد لدى مصرف الراجحي.
ومن أجل فتح حساب مصرفى عبر الانترنت فى مصرف الراجحى السعودى للمقيمين والمواطنين يجب عليك السير على الخطوات الاتى والتى توضح طريقة أنشاء ذلك الحساب على النحو الاتى :-
- يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع مصرف الراجحي والقيام بفتح حساب أون لاين من خلاله.
- يتم التوجه إلى أيقونة انشاء حساب جديد من خلال موقع مصرف الراجحي.
- يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة على الموقع ويجب التأكد من صحتها ودقتها.
- تظهر صفحة بها كافة الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها يقوم المستخدم بقرائتها جيدًا ومن ثم النقر على موافق.
- من خلال التقديم يتطلب اضافة العديد من المعلومات التي تخص عنوان السكن ورقم الهاتف الجوال وكذلك البريد الإلكتروني.
الشروط اللازم توافرها لامكانية الحصول على حساب جديد في مصرف الراجحي.
ومن أجل قبول أنشاء الحساب يجب عليك أن تتوفر فيك شروط القبول الخاصة بالحساب وهى على النحو الاتى
- أقل سن يمكن من خلالها التسجيل عبر مصرف الراجحي وانشاء حساب جديد هو 18 عام.
- يقتصر فتح حساب جديد على المواطنين الحاملين للجنسية السعودية فقط لا غير.
- يتم التقديم لحساب جديد عن طريق الهوية ويجب ان تكون سارية.
- يشترط على أي شخص متقدم أن يكون يمتلك خط من خطوط وبطاقات SIMوالتي يتم التسجيل بها من خلال هوية المتقدم في المملكة العربية السعودية.
- لتمكن الشخص الذي يريد فتح حساب من توثيق الحساب الخاص به يتطلب ذلك وجود حساب خاص به من خلال منصة أبشر.
- بعد الحصول على حساب الأون لاين يجب على مالكه التوجه إلى أقرب فرع من فروع الراجحي لمتابعة كل مايخصه.
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