مصرف الراجحي 1443 خطوات فتح حساب جارى عبر الانترنت لدى المصرف ومميزات الحساب

مصرف الراجحي الشهير والغني عن التعريف في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز بالتزامه وتمسكه بالشريعة الإسلامية وكذلك العمل المستمر والمداومة على تقديم كافة الخدمات وتطويرها لكل العملاء الحاليين والجددن كما أنه أتاح لكل عملائه سهولة التعامل إلكترونيًا دون أي جهد ممكن لذلك سنستعرض اليوم كبفية انشاء حساب بنكي جديد عبر بنك الراجحي ويتم الحصول عليه إلكترونيًا دون أي عناء.

الخطوات المتبعة لإنشاء حساب جديد لدى مصرف الراجحي.

ومن أجل فتح حساب مصرفى عبر الانترنت فى مصرف الراجحى السعودى للمقيمين والمواطنين يجب عليك السير على الخطوات الاتى والتى توضح طريقة أنشاء ذلك الحساب على النحو الاتى :-

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع مصرف الراجحي والقيام بفتح حساب أون لاين من خلاله.

يتم التوجه إلى أيقونة انشاء حساب جديد من خلال موقع مصرف الراجحي.

يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة على الموقع ويجب التأكد من صحتها ودقتها.

تظهر صفحة بها كافة الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها يقوم المستخدم بقرائتها جيدًا ومن ثم النقر على موافق.

من خلال التقديم يتطلب اضافة العديد من المعلومات التي تخص عنوان السكن ورقم الهاتف الجوال وكذلك البريد الإلكتروني.

الشروط اللازم توافرها لامكانية الحصول على حساب جديد في مصرف الراجحي.

ومن أجل قبول أنشاء الحساب يجب عليك أن تتوفر فيك شروط القبول الخاصة بالحساب وهى على النحو الاتى