البنك السعودي للإستثمار 1443 أحصل على أسرع قرض من البنك السعودى على أعلى فترة سداد

تزايدت البنوك في المملكة العربية السعودية ولكن من أهم وأشهر هذه البنوك البنك السعودي للإستثمار وهذا البنك تتوافر به الكثير من المزايا والعروض، ويعمل على توفير بطاقة صراف آلي وكذلك يقدم لعملائه دفتر شيكات مجاني دون أي مقابل كما أنه يمتاز أيضًا بتسهيل فترة سداد التمويل على أقساط تصل مدتها إلى خمس سنوات كما أنها تقدم العديد من خدمات فليكس.

الشروط المتطلب توافرها للمستفيدين من دعم الإستثمار.

هذا ويجب عليك عند التقديم على قروض البنك الحصول ان تكون الشروط الخاصة بك كمستفيد من القرض متوافقة مع شروط البنك وهى على النحو الاتى :-

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا. يجب عند سداد آخر قسط من أقساط التمويل في وقطها أن لا يزيد عمر المسدد للقرض عن ستين عام. هذا النوع من التمويل يقصد المواطنين في المملكة العربية السعودية. يشترط على المتقدم أن يكون له مهنة يعمل بها. يشترط للحصول على قرض أن يكون المقترض له حساب خاص به في البنك السعودي للإستثمار. للحصول على القرض دون أي تعقيد ينبغي على المقترض الذي يعمل في الحكومة أن يكون على الأقل مضى على مدة عمله شهر، وفي حالة القطاع الخاص يشترط أن يكون مضى على عمله ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة للإستفادة من قرض الإستثمار السعودي.