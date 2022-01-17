استعلم عن قبولك فى تكافل الضمان وحدث بياناتك بالضمان الإجتماعي المطور 2022

لكل مستفيد بمعاش الضمان الاجتماعي يجب عليهم تحديث البيانات حتى يستمر تلقى دعم المعاش شهريا، ومن خلال المقال سوف نوضح بالخطوات كيفية تحديث البيانات ونوضح كذلك شروط استحقاق المعاش وكذلك نوضح الفئات المستحقة للمعاش، حيث انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة من صياغة كافة التفاصيل والشروط والضوابط الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022، والذي يهدف إلى توفير الدعم الكامل لمستحقيه وفق شروط وضوابط محددة، وذلك في إطار خطة الحكومة في التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية، من أجل استفادة أكثر عدد من المواطنين المستحقين، ورفع الدعم عن الفئات الغير مستحقة بعد مراجعة الطلب ومن ينطبق عليه الشروط يستمر فى الاستفادة من الدعم الشهري.

خطوات تحديث البيانات لمستفيد معاش الضمان الاجتماعي:

يجب على كل مستفادي معاش الضمانان يقوم بتحديث البيانات المطلوبة أو حسابك داخل الوزارة كما يلي:

تسجيل الدخول عبر الرابط التالي: رابط النفاذ الوطني الموحد.

يتم بعدها كتابة وتسجيل رقم الهوية الخاصة بك.

ثم يجب عليك الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم اختيار ايقونة الملف الشخصي الخاص بك.

ثم النقرعلى ايقونة تحديث البيانات، وكتابة البيانات الصحيحة.

وفي حالة رغبة الشخص المتقدم في تعديل البيانات يقوم بالتواصل مع الرقم الخاص بالضمان 19911 أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022:

حتى يتم تسجيل المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات الاتية:

اولا الدخول على رابط وزارة الضمان الاجتماعي أو الموارد البشرية.

ثم يجب اختيار ايقونة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

ثم عليك بكتابة وتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وتكون صحيحة.

القيام برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم يجب مراجعة جميع الشروط والأحكام ومن ثم الموافقة عليها.

ثم عليك بإرسال طلب التسجيل.

الفئات المستحقة للصرف معاش الضمان الاجتماعي:

النساء الأرامل.

النساء المُطلقات.

كبار السن من تخطى عمره الستون ربيعًا.

ذوي الإعاقة والهمم.

الأشخاص غير القادرين على العمل.

الأسر الأشد فقرًا واحتياجًا.

الأرامل والمطلقات.

أسر العوائل والمسجونين.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي:

يجب توفر عدة شروط لكي يتم وضع اسمك من مستحقي معاش التكافل الاجتماعي واهمها مايلي: