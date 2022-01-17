قرض شخصي بدون فوائد ولا رسوم بقسط بسيط يسدد بعد شهر من إستلام القرض من بنك التنمية

تمويل الأسرة الجديد 2022 متاح لفئات محددة وفقاً لضوابط وشروط الهيئة، وقد شمل التمويل كنف وآهل وتمويل الأسرة ولكل من هذه التمويلات الشروط الخاصة بها ومن ضمن الشروط إنها تشمل الأهلية للحصول على المال، وكيفية السداد والحد الأدنى والأعلى للقسط الشهري الذي يكون مدعوماً هو أيضاً من مسيرة تخفيف العبء على المواطنين والمواطنات والعوائل محدودي الدخل، فهو قرض شخصي بدون فوائد ولا رسوم إحدى التمويلات الاجتماعية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية تمويل الاسرة في إطار التطورات الجارية بالمملكة التي تضم كافة المجالات تدريجياً فيما أصبح بنك التسليف من أكبر وأفضل البنوك الداعمة للفئات الأشد احتياجاً وتقديم المساعدات لهم وتحقيق هدف تحسين الحالة المعيشية والظروف المالية في صورة القروض المقدمة من خلاله، وهذا تم تصنيفهم على مجموعة من المنتجات الاجتماعية لكي تتمكن من اختيار التمويل الذي تريده ويناسبك من حيث الظروف المالية والاجتماعية، ومن خلال مقالي سوف اوضح شروط الاستحقاق وكيفية التقديم على التمويل.

شروط الحصول على تمويل الأسرة الجديدة 1443

للحصول على تمويل الاسرة الجديد يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

أن يكون عمر العميل يبدأ من 21 سنة كحد أدنى ولا يزيد عن 70 عام.

وفي حالة رغبة العميل في الحصول على القرض يتم في حالة وجود كفيل أو ضامن من أقرباء سعوديين ويشترط أن يكون أعمارهم لا يتجاوز عن 55 سنة.

كما انه في حالة إن كانت الزوجة تعمل فيتم احتساب الراتب ضمن الحد المانع لدخل الأسرة ككل.

من الضروري أن يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات التي تفيد إمكانية وقدرة الأشخاص على السداد حسب دخل المتقدم.

كيفية التقديم على قرض شخصي تمويل الاسرة الجديد من بنك التنمية الاجتماعية:

للحصول على قرض تمويل الاسرة يجب اتباع عدة خطوات كالتالي: