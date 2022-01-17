قدم واحصل فورا على حافز وإعانة البحث عن عمل وشروط الإستحقاق ورابط التقديم

يوجد عدد من خطوات التسجيل لإعانة حافز وهو ما أوضحه بداخل المقال للحصول على إعانة حافز للعاطلين عن العمل، وكذلك نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل للحصول على الدعم، حيث أن برنامج حافز يعد من ضمن البرامج التي قامت المملكة بتقديمها وذلك لمساعدة المواطنين، وذلك للأفراد العاطلين للبحث عن الوظيفة الملائمة لهم وتحسين مستوى المعيشة وتحسين المستوى المادى، حيث ان المملكة تمكنهم من الحصول على وظيفة تتناسب معهم، وتقديم إعانات مالية لهم وذلك لسداد احتياجاتهم المعيشية وتحسين مستواهم المادي، وفي ظل ما اتخذته المملكة من بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء المتحور اوميكرون فقد وجد بعض الخريجين تعطل فى البحث عن عمل في هذه المدة وما وجدوه من صعوبات المعيشة خلال هذه الفترة ويترقبون موعد صرف حافز، وقد أعلنت مؤسسة هدف إيداع المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز لكل المستحقين، والذين يعانون من الحصول على فرصة عمل لكي يصرفوا مبلغ حافز التابع لـ طـاقات الموارد البشرية بشكل شهري منتظم وتواريخ محددة مسبقاً.

شروط التقديم لإستحقاق حافز إعانة:

للحصول على دعم حافز يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

ان يكون سعودي الجنسية، وفي حالة أن الشخص المستفيد مقيم يجب أن تكون إقامته دائمة على أرض السعودية.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين ٢٠ عاما ولا يزيد عن ٦٠ عاما، ولا يجب ان يكون الشخص المستفيد من مستحقي المعاش التقاعدي.

يشترط ان لا يكون المقدم على الوظيفة يعمل في أحد الجهات الحكومية أو في أي من جهات من العمل الخاص.

يشترط ان لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري.

يشترط ألا يكون قد يحصل على مبلغ ثابت من وظيفة أخرى يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه.

يشترط الا يكون ضمن مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب.

كما يشترط ان يكون لديه القدرة على العمل.

يشترط الا يكون طالب أو متدرب في مراحل التعليم والتدريب.

كيفية التسجيل للحصول على إعانة حافز:

للحصول على اعانة حافز يجب اتباع عدة خطوات للتسجيل في اعانة حافز كما يلي: