نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صياغة معاملة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزبز بن فهد بالتواصل على (الهواتف المجانية – وتساب – بريد إلكتروني) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم كيفية صياغة معاملة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزبز بن فهد صاحب الأيادي البيضاء، وكذلك وسائل التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية للمساعدات الإنسانية، كما سنستعرض أيضا الخدمات التي يقدمها الأمير لمواطني المملكة الفقراء وأصحاب الحاجات والأرامل والمطلقات والأيتام ومن تعثر في سداد دين أو قرض، أو تقطعت به السبل للكسف الشريف أو أقعده المرض عن العمل والكسب، حيث يكون التواصل مع الأمير عبد العزيز من خلال الهواتف المجانية والواتساب، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية للأمير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يمكن إرسال طلب المساعدة غبر البريد على عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

طلب مساعدة مالية أو مساعدات عينية من الأمير عبد العزيز بن فهد (هاتف – بريد إلكتروني – واتساب)

ومن الجدير بالذكر أن أيادي الأمير عبد العزيز بن فهد البيضاء تكفلت مؤخرا بسداد دين محمد الشمري الذي توفاه الله على أثر حادث سير كانت الدين يبلغ 2 مليون ريال سعودي، كما تبرع لأسرة الشمري بنصف مليون ريال، هذا بجانب تقديم المساعدة المالية العاجلة للفئات الأشد حاجة من مواطني المملكة، وامتلك الأمير عبد العزيز بمحبة الشعب السعودي لكرمه في مد يده إلى أبناء شعبه، لذلك نجد دائما سعي المحتاجين لباب الأمير لطلب مساعدته سواء مالية أو عينية أولطلب مصروفات علاج أو غيرها من المساعدات الأخرى.

صيغة معاملة تقديم طلب مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد

يحتار طالبي المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد في كتابة صيغة أو نموذج طلب للمساعدة، ويمكن تقديم الطلب بعد صياغته وكتابته من خلال البريد أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالأمير، ويجب أن يشمل طلب المساعدة تقديم السلام والتحية لصاحب السمو الأمير عبد العزيز، ثم استعراض حالة المساعدة المطلوب سواء كانت مساعدة مالية أو غيرها من المساعدات، ويجب إرفاق المستندات التي تؤكد حالة طالب المساعدة وذلك لدراسة الحالة، ثم تختتم الطلب بالدعاء للأمير وأبيه الملك فهد رحمه الله، أما عن عناصر صياغة طلب المساعدة فيمكن إجمالها في التالي:

البدء بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم السلام على الأمير بتحية السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير صاحب المكارم”.

تحية طيبة مشفوعة بالدعاء لسموكم.

أتقدم لسموكم وكلي طمع أن يشملني كرمكم المعهود طالبنا مساعداتك في (تذكر نوع المساعدة).

ترفق بطلب المساعدة ما يؤكد حاجتك للمساعدة.

ثم تختتم طلب المساعدة بالدعاء للأمير عبد العزيز.

تذكر في نهاية الطلب اسمك بالكامل.

عنوان محل سكنك تفصيلاً.

رقم هاتفك الجوال.

وسائل تواصل تُمكن طالبي المساعدة من مراسلة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

أرقام التواصل والفاكس وصندوق بريد منطقة تبوك

الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢.

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

صندوق بريد تبوك ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١.

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١.

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري والإنساني

وتجدر الإشارة إلى تنوع المساعدات التي تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بتقديمها، تتميز مساعدات الأمير بسخائها وسرعة الاستجابة بعد دراسة الحالات التي تطلب تلك المساعدات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض كافة وسائل التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، كما سنقدم لكم إنجاز صيغة معروض طلب مساعدة من الأمير حسب نوع المساعدة التي يتقدم بها طالب المساعدة.

طلب المساعدة مع الأمير عبد العزيز بن فهد “موقع توتير”

ويمكن لطالبي المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية التواصل مع صفحة الأمير الشخصية على توتير، حيث يتقدم البعض بطلب المساعدة من خلال تلك الصفحة الرسمية، ولن ننسى ما يقدمه أمراء المملكة من مساعدات مالية وعينية، حيث يمكن طلب المساعدة من خلال العديد من المصادر الأخرى التي تقدم تلك المساعدات ومن بينها ما يلي:

مؤسسة الملك فهد وجهودها في مجال الأعمال الخيرية

تعتبر مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa من أهم المؤسسات الخيرية التي تساهم بقدر كبير من العمل الخيري والإنساني، وذلك في قطاعات عديدة من المشروعات الخيرية، وذلك من خلال برامج عديدة وتشمل تلك البرامج التالي: