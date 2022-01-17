نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري من خلال منصة سلفة للحصول على 5000 ريال خلال 24 ساعة في المقال التالي
البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم تمويل سريع وفوري ويتم التقديم على هذا النوع من التمويل من خلال منصة سلفة، وبالرغم أن هذا التمويل ظهر من فترة قصيره جدًا إلا أنه لاقى شهرة وصدى كبير جدًا داخل المملكة العربية السعودية ويميز هذا القرض أنه يمكن الحصول عليه على الفور ودون دفع أي مبلغ كفائدة كما أنه تماشى مع كل أحكام ومبادئ الإسلام كما أنه لا يتطلب وجود ضمان.
الخطوات اللازم اتباعها للحصول على تمويل سريع من منصة سلفة.
ويستطيع المواطن والمقيم من الحصول على تمويل سلفه الفورى وذلك من خلال السير على الخطوات التى سنعمل على توضيحها على النحو الاتى :-
- يتم التوجه بالدخول إلى منصة سلفه .
- بعد الدخول إلى المنصة يقوم طالب التمويل بتحديد المبلغ الذي يريده من خلال منصة سلفة.
- يقوم المتقدم للحصول على التمويل باختيار المدة التي تناسب ظروفه لقيامه بسداد قيمة التمويل.
- يطلب الموقع بعض المستندات والمعلومات ويقوم طالب التمويل بتقديمها كلها من خلال الموقع.
- يتم كتابة رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم لاستلام قيمة التمويل من خلاله.
شروط الحصول على التمويل السريع من منصة سلفة.
هذا ويجب عليك أن تنطبق تلك الشروط الخاصة بالاشخاص المقبولين للحصول على تمويل سلفة وهى على النحو الاتى
- يشترط على الشخص المتقدم بطلب للحصول على التمويل من منصة سلفة أن يكون سعودي وأن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى لعمر طالب القرض 18 عام لا يقل عن ذلك في كل الأحوال.
- يشترط على المتقدم بطلب التمويل من منصة سلفة أن يكون دخله الشهرى من عمله 3000 ريال سعودي لا أكثر ولا أقل من هذا المبلغ.
- في كل حال من الاحوال ينبغي على طالب التمويل ان لا تزيد فترة سداد قيمة القرض عن ستة أشهر.
- بعد قيام البنك بدوره من حيث مراجعة كل البيانات المقدمة وكذلك التأكد من استيفاء كل الشروط، يقوم بعد ذلك بتحويل مبلغ التمويل في خلال ربع ساعة على الفور.
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