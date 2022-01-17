وزارة التعليم تعلن ضوابط عودة الدراسة في السعودية حضورياً

أعلنت وزارة التعليم عن ضوابط العودة الحضورية للمدارس بالمملكة، وذلك بعد أن استطاعت الحكومة السعودية السيطرة على فيروس كورونا المستجد وانخفاض أعداد المصابين، وعليه فقد أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم تصريحات خاصة بشأن عودة المدارس لطلاب الصف الابتدائي ورياض الأطفال، وهذا للمدارس المختلفة من أجنبي وعلمي وأهلي وحكومي وذلك بخصوص من سنهم أصغر من 12 عاما، وهذا اعتبارا من الأحد الموافق 23 يناير الجاري 2022، ومن لديه مشاكل صحية فعلية ملازمة المنزل ومتابعة التعليم عن طريق الإنترنت، حيث أعلنت الوزارة بأن حماية الطلاب والمعلمين أهم ما يتم مراعاته في العملية التعليمية والتي يجب أن تعود بشكل حضوري من جديد وذلك بعد استقرار الأوضاع الصحية داخل المملكة، وتوفير اللقاح لجميع المواطنين.

عودة الدراسة في السعودية حضورياً

تم تطبيق تعليمات وإجراءات احترازية من قِبل وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة ووزارة التعليم، فقد استطاعوا العمل معا على الالتزام بالقرار وتنفيذ كافة التعليمات لكي يعود طلاب الثانوي والمتوسط بكل أمان في ظل انتشار فيروس كورونا، وكانت النتائج مبهرة نظرا للتنفيذ السليم للإجراءات على مستوى المملكة العربية السعودية والسيطرة على الفيروس، وهذا كله يرجع إلى المملكة لكي تصل إلى هذا التحصين العظيم للمجتمع كافة، ولهذا هناك تحضير مُسبق لحضور كافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ولكن تحرص في هذه المرحلة على طلاب رياض الأطفال والابتدائي نظرًا لصغر سنهم.

ضوابط رجوع الطلاب للمدارس في المملكة

صرح وزير الصحة بحرصه على متابعة تلقي التطعيم لكافة المواطنين وبالأخص الطلاب، وقال بأنه سيتم تطعيم الأطفال باللقاح والتزامهم في الحضور، ولكن لن يتم حضور من لم يتلقى اللقاح أو من لديه أمراض مناعية أو مزمنة أو من يعاني من مناعة منخفضة، وسيتم استمرار تلقيهم للتعليم عن بعد وليس عليهم الحضور مطلقًا إلى المدارس، ولكن سيكون الحضور إجباري للجميع في وقت إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022، وأعلنت الوزارتان شكرهما لتعب الطلاب وأولياء الأمور في الفترة السابقة لمتابعة مستوى أولادهم الدراسي عن طريق الإنترنت وحرصهم على متابعة التعليم.