نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض فتح حساب أون لاين خلال النفاذ الوطني الموحد أو نموذج البنك ومميزات الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض فتح حساب ، يرغب العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في القيام بمعرفة طريقة فتح حساب بنك الرياض خلال الإنترنت، حيث يقدم المصرف العديد من الخدمات لعملائه حيث يعتبر حساب بنك الرياض أون لاين من الخدمات التي يقدمها بنك الرياض لعملائه الكرام في المملكة لإبقاء العميل على اطلاع دائم بحسابه الشخصي، كما يتيح أيضا الحساب الجاري للأعمال من بنك الرياض يمنحك السهولة والمرونة في إدارة الأعمال الخاصة بك بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية التي يقدمها بنك الرياض لكافة العملاء من الموقع أو تطبيق البنك، ويتيح أيضا الراجحي فتح حساب الراجحي من النفاذ الوطني عبر الإنترنت بسهولة.

خطوات فتح حساب جاري لبنك الرياض

من أجل إنشاء الحساب عن طريق موقع بنك الرياض وطريقة إنشاء حساب في بنك الرياض يجب على القارئ اتباع الخطوات الآتية:

أولا بتعبئة نموذج فتح الحساب عن طريق الرابط الرسمي.

ثانيا بكتابة البيانات الخاصة بك من الاسم ورقم الهوية.

ثالثا بكتابة اسم العائلة.

رابعا بكتابة التاريخ هجري أو ميلادي لتحديد بقية العمليات.

خامسا بإدخال تاريخ ميلادك.

سادسا بكتابة رقم الجوال الخاص بك يشترط أن يكون مسجل باسمك.

سابعا بكتابة البريد الخاص بك.

ثامنا لاستكمال عملية كيفية فتح حساب جاري في بنك الرياض ثم بالضغط على إرسال.

تاسعا بعد تقديم الطلب تتم متابعة العملية التوجه لأقرب فرع لاستكمال إنشاء حساب مصرف الرياض.

بهذا يمكن للقارئ سواء المواطن أو المقيم أن يقوم بخطوات إنشاء حساب مصرف الرياض لكي يتبعها العملاء الراغبون في فتح حسابات لدى البنك، كما يمكن أضا فتح حساب الراجحي للمقيمين إلكترونيا..

فتح حساب عبر الإنترنت أون لاين الرياض

يمكن أن يقوم المتقدم بالحصول على حساب لدى بنك الرياض وذلك كالآتي:

أولا بالدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الرياض.

ثانيا اختر خدمة إنشاء الحساب.

ثالثا إذا كان لديك حساب في النفاذ الوطني الموحد قم باختيار الانضمام إلى بنك الرياض عن طريقه.

رابعا ستتم عملية إنشاء الحساب الخاص بك بسهولة تمام عبر أبشر دون الحاجة للتوجه للفرع.

مميزات مصرف الرياض

يعد فتح حساب مصرفي من الأشياء المهمة مما يقدمه من خدمات إلكترونية وخدمة فتح حساب لدى بنك وإمكانية فتح حساب خاص بك ومميزاته كالتالي: