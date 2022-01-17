نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تسجيل الدخول و الضوابط الجديدة للحصول علي قرض 1443بدون تحويل الراتب الخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة تسجيل الدخول والخطوات الازمة للحصول علي قرض شخصي ميسر، وتمويل سريع يعد من أهم الخدمات التمويلية المقدمة من منصة سلفة الرقمية للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أنه يتميز بعدد من المميزات أهمها عدم تحويل راتب المواطن كما أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية، ومن خلال موقع “ثقفني” سوف نوضح لكم متابعينا خطوات تسجيل دخول منصة سلفة وشروط منصة سلفة وطريقة التقديم للحصول على قرض من منصة سلفة ورقم منصة سلفة المجاني.

منصة سلفة تسجيل الدخول

نظرا لتتطور الحالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية نتيجة التوسعات والمشاريع الحديثة لتحقيق أهداف رؤية 2030 اصبح هناك عدد كبير من المواطنين في حاجة شديدة لزيادة الدخل لمواكبة التطور وتوفير عوائد مالية لسد احتياجهم وحل مشاكلهم وسداد ديوانهم من فواتير الكهرباء والمياه والغاز لذا لجأ الكثير منهم إلى منصة سلفة الإلكترونية التي وفرتها الحكومة السعودية بتعاون مع البنك المركزي من أجل تقديم سلفة بدون تحويل راتب ويتم تسجيل دخول منصة سلفة الإلكترونية في دقائق معدودة والحصول على القرض المطلوب بدون ضامن أو كفيل وإليكم :

الضوابط وشروط الحصول على قرض منصة سلفة 1443

تصل قيمة القرض المدعوم من المنصة إلى خمسمائة الف ريال سعودي يمكن للمواطن الحصول عليه بعد توافر عدد من الشروط مثل:

عمر المتقدم لايقل عن 18 عاما إلى 60 عام . الحد أن يبلغ الحد الأدنى للراتبه كل شهر 4000 ريال سعودي. يجب أن يكون المسجل سعودي الأصل والجنسية. فترة تعيين المتقدم لاتقل عن 3 شهور في القطاعات الحكومية. أما القطاع الخاص لاتقل مدة التعيين عن عن 6 شهور للمتقدم بطلب السلفة.

مزايا الحصول على قرض منصة سلفة

تقدم المنصة مزايا عديدة للمسجلين بها فاصبح هناك إقبال كبير من قبل المواطنين لتسجيل الدخول منصة سلفة والحصول على القروض السريعة ومن أهم تلك المزايا هي:

عدم وجود أي شروط مجحفة.

توافق شروط القروض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لايتم تحويل الراتب عند سداد الأقساط.

سرعة تسجيل الدخول والحصول على القرض والموافقة عليه بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في منصة سلفة

بعد توافر شروط الحصول على قرض منصة سلفة يمكن الحصول على المبلغ المطلوب في مدة تقل عن 20 دقيقة بعدة خطوات سهلة والبدا في عمل المشروع أو دفع إيجار أوتسديد فواتير مطلوبة للتسجيل في المنصة ، والحصول على سلفة يمكنكم اتباع الخطوات كما يلي:

تسجيل دخول منصة سلفة من خلال الرابط المتاح على شبكة الإنترنت والبدا في عمل حساب جديد.

تدوين البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وكلمة المرور .

يجب أن تكون كلمة المرور قوية و مكونة من أرقام وأحرف كابيتال وصمول “صغيرة” وتكتب بالإنجليزي.

اضغط على المربع قبول الشروط والأحكام بعلامة صح.

الآن تم تسجيل الدخول ، ويمكنكم التقدم للحصول على قرض منصة سلفة 1443 وسداده بأقل هامش ربح ممكن،يتم سداده خلال 6 شهور حد أقصى، بهامش ربح قليل في دقائق معدودة.

بعد توافر شروط الحصول على قرض منصة سلفة يمكن الحصول على المبلغ المطلوب في مدة تقل عن 20 دقيقة بعدة خطوات سهلة والبدا في عمل المشروع أو دفع إيجار أوتسديد فواتير مطلوبة.

ما هي مواعيد استحقاق قرض منصة سلفة؟

موعد إصدار إيصال القسط تم تحديده من قبل منصة سلفة في يوم 28 من كل شهر وإذا تم الدفع قبل الموعد المحدد يتم الدفع في الشهر التالي في يوم 28 أيضاً ويتم سداد القرض خلال 6 أشهر وللعميل الحق في اختيار المدة التي بسدد بها القرض بحيث لا تتعدى 6 شهور وله الحق في اختيار طريقة السداد.