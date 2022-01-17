تأجيل الدوام في مدارس تبوك إلى 9 صباحاً بسبب الأحوال الجوية

قامت وزارة التعليم عن تأجيل الدوام في مدارس تبوك لتكون في الساعة التاسعة صباحاً وذلك تزامناً مع التغيرات الكبيرة في الطقس داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة في مدينة تبوك التي تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ في السنوات القليلة الماضية، في تغير الطقس الدافئ إلى طقس ممطر شديد البرودة، وأضاف إلى ذلك انتشار فيروس كورونا في الفترة الماضية، ولذلك تحاول الحكومة في المملكة العربية السعودية، أن تحافظ على صحة الطلاب والمعلمين، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن عودة الحضور إلى المدارس مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد أن كانت الدراسة تتم عن بعد خلال الفترة الماضية حتى لا يتم إصابة أي فرد داخل المنظومة التعليمية.

تأجيل الدوام في مدارس تبوك

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسباب تأجيل اليوم الدراسي، بمنطقة تبوك وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا، وحتى يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر جمادى الأخرى 1443 هجريا، حيث أعلن ذلك مصدر مسؤول على موقع الوزارة الرسمي، حيث قد سبق وتم تأجيل الدراسة أيضا بالمنطقة الشمالية بالمملكة، وكان ذلك بسبب أنخفاض درجة الحرارة، ومن منطلق اهتمام الإدارة التعليمية بصحة أبنائه الطلاب، جاء هذا القرار بتأجيل الدوام ليبدأ في الساعة 9 صباحاً.

قرارات وزارة التعليم الجديدة

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، عن بعض الضوابط المتعامل بها، في حالة عودة الطلاب إلى المدارس، وذلك عبر موقعها على الأنترنت، وهي كالتالي: