نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية 1443 – 2022 عبر الموقع الرسمي enjazit.com.sa انجاز والقنصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية 1443 والتي يتساءل عنها الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وتعد من أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها المملكة بصورة الكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية بهدف تسهيل استخراج والحصول على التأشيرة وزيارة الأراضي السعودية، كما يمكن استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية visa.mofa.gov.sa ورسوم الزيارة العائلية 2022، وقد شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات حول مكان وجود رقم التأشيرة وقد أوضح المسؤولين وجود ذلك الرقم على التأشيرة بجانب البيانات الشخصية ويختلف في شكله عن باقي الأرقام الموجودة.

طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية

يختلف رقم التأشيرة عن الأرقام الأخرى حيث يكتب بلون مختلف عن باقي الألوان لسهولة تمييزه واستخراجه، ويمكن الاستعلام عن رقم التأشيرة من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة الخارجية السعودية على شبكة الانترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونيّة.

يتم الضغط على أيقونة استعلام الموجودة ضمن خدمات الصفحة الرئيسية.

في خانه البحث يتم اختيار خدمة “تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية”.

البدء في كتابه رقم الطلب بصورة صحيحة والتأكد منه.

كتابة رقم السجل المدني، أو رقم جواز السفر.

كتابة الرمز المرئي المتغير.

ثم يتم الضغط على كلمة استعلام.

بعد ذلك يقوم الموقع بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة ومن ضمنها رقم التأشيرة.

شروط استخراج تأشيرة المملكة السعودية 2022

وقد حددت وزارة الخارجية السعودية عدد من الشروط الواجبة للحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية والتي جاءت كالتالي:

وجود جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل.

صورة من جميع الـتأشيرات والبيانات الشخصية الموجودة على جواز السفر.

وجود صفحتين خاليتين على الأقل داخل جواز السفر.

عدد 2 صورة شخصية حديثة بخليفة بيضاء ومطابقة للمعايير.

تقديم نموذج خاص بطلب تأشيرة والذي يتم تحميله من خلال الموقع ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بالمتقدم ورفعه مرة أخرى.

دفع رسوم استخراج التأشيرة مع الحصول على إيصال يؤكد عملية الدفع وحفظ رقم الطلب.

رابط الاستعلام عن رقم التأشيرة عبر منصة إنجاز

كما تقدم الوزارة إمكانية الاستعلام عن رقم التأشيرة للدخول على الأراضي السعودية والتي يتم إصدارها من قبل الوزارة بصورة إلكترونية للراغبين في الدخول أو الخروج من المملكة العربية السعودية عن طريق الدخول على رابط منصة إنجاز الرسمي، رابط إنجاز الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية enjazit.com.sa ثم البدء في اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة إنجاز

الضغط على كلمة استعلام.

ثم الذهاب إلى اختيار البحث عن طلب.

البدء في إدخال بيانات المطلوبة والتي تتمثل في “رقم الجواز – الجنسية – نوع التأشيرة – جهة القدوم – رمز التحقق المرئي”.

الضغط على كلمة بحث الموجودة أسفل الصفحة.

الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول عن طريق القنصلية