هل تم إيقاف دعم المساعدة المقطوعة ؟ رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن إنهاء الدعم

هل تم إيقاف دعم المساعدة المقطوعة ؟ هذا هو السؤال الأكثر تكرارا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب العديد من المستفيدين في التحقق من صحة الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية حول تعليق الضمان الاجتماعي إلى أجل غير مسمى، لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت بيان للجمهور ينفي الخبر، وتقدم هذه المعلومات، بالإضافة إلى مطالبة المقيمين بعدم تصديق الشائعات والتأكد من صحتها أولاً، حتى لا يحدثوا ضجة في المملكة، وهو ما قد يفعلونه من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، لذا من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني نوضح لكم رد وزارة الموارد البشرية بشأن هذا الأمر.

هل تم إيقاف دعم المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواطنيها أن مساعدات القطع مازالت قائمة لكنها غير مرتبطة بتاريخ محدد أو محدد حيث يمكن صرفها على أساس شهري أو نصف سنوي أو سنوي حسب الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المملكة، وأن سبب التأخير يعود لظروف كورونا التي يمر بها العالم أجمع، وهذا له تأثير ضار على المملكة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص، وتجدر الإشارة إلى أن مقدار المساعدة يختلف باختلاف الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها، لكنها تتراوح في الغالب بين ين 3 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، وعند وجود أي أخبار جديدة سنوافيكم بها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

من أجل الحصول على دعم للمساعدات المخفضة، يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع مجموعة من القواعد واللوائح للسكان. فيما يلي أهم هذه الشروط: