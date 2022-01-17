نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.. متى ينزل الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور، انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من إيداع معاش الضمان إلى الدفعة الأولى من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد أن تم فحص الطلبات المقدمة وثبوت أهليتهم لاستحقاق المعاش والذي تم فتح باب التقديم به منذ شهر نوفمبر الماضي ويستمر حتى شهر مايو المقبل على أن يتم صرف المعاش للمتقدمين فى الشهر التالي لصدور قرار الطلب، وتسعى الوزارة إلى وضع تاريخ موحد لصرف جميع الاستحقاقات لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي السابقين والجدد فى المرحلة المقبلة.

ونظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى تزويد الأسر الأشد احتياجا بالدعم المادي اللازم لتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية وتحسين الحالة المعيشة لهم لتحقيق الاستقلال المادي والتحول من مرحلة الاحتياج والاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج من خلال برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية 5 شروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي وهى أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم فى المملكة، ولكن يتم الاستثناء من ذلك المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي أو المطلقات والأرامل غير السعوديات والذين لديهم أبناء سعودين، وأبناء المطلقة أو الأرملة السعودين من زوج غير سعودي، والأيتام وذوى الإعاقة الذين يحملون بطاقات تنقل.

كما يشترط ألا يزيد دخل المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100ريال لعائل الأسرة، و 550 ريال للفرد.

وتتضمن الاشتراطات أيضا أن يلتزم المتقدم ببرامج التأهيل والتدريب من أجل توظيف القادرين من أفراد الأسرة، وألا يكون المستفيد فى أحد مراكز الإيواء التابعة للدولة، وألا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية تفوق قيمة المعاش.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

بدأت وزارة الموارد البشرية فى تلقى طلبات استحقاق المعاش منذ 20 نوفمبر 2021 على أن يستمر التقديم إلى 23 مايو 2022، وقد أعلنت الوزارة أنها تقوم بدراسة الطلبات المقدمة فى ديسمبر الماضي على أن يودع أول معاش للدفعة الأولى من المستحقين أول شهر يناير الجاري، مع منح المتقدمين فرصة تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال 30 يوم من تاريخ تلقى القرار.

استعلام عن حالة فى الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن حالة في الضمان الاجتماعي:

يتم الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها اختيار الاستعلام عن حالة بطاقة مستفيدي الضمان

ثم يتم كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم.

ثم كتابة كود التحقق المرئي كما هو بدون زيادة.

ثم يتم الضغط على كلمة عرض لتتعرف على نتيجة الاستعلام

متى ينزل الضمان الاجتماعي

أما عن تساؤلات الكثير من المواطنين عن متى ينزل الضمان الاجتماعي؛ فقد حدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد الصرف ليكون بداية من كل شهر هجري، على أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي فى موعده إلا إن تزامن مع العطلة الأسبوعية، فيتم صرفه قبل الإجازة بيوم أو بعد الإجازة بيوم واحد فقط.