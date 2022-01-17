شروط وخطوات الحصول على دعم الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية 1443

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أفضل وأهم الجمعيات الخيرية في الأراضي السعودية حيث تقوم المؤسسة بتقديم كافة المساعدات لأكبر عدد من المواطنين السعودين، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة للأسر المستحقة للدعم وتحتاج للمساعدة مثل خدمة السيارات وتوفير المسكن، من أجل هذا إزداد البحث حول معرفة الشروط اللازمة للتقديم لللحصول على الدعم المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال.

شروط القبول للحصول على دعم مؤسسة بن طلال

يستطيع كافة المواطنين السعودين تقديم طلب الحصول على الدعم المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال حيث تقدم المؤسسة العديد من المساعدات أبرزها الوحدات السكنية للأسر الأشد احتياجاً بين المواطنين السعودين، وكذلك سيارات يستفيد المستحق من العمل بها، وسوف نوضح فيما يلي شروط قبول طلب التقديم:

يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية يمتلك وحدة أخرى مسجلة خاصة به.

يقوم المستفيد من الوحدات السكنية بكتابة تعهد يفيد بعدم التصرفي في هذه الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار مع الإلتزام الكامل بدفع فواتير الكهرباء والماء.

لا يحق لمن سبق له الحصول على دعم الوحدات السكنية من المتقدمين التقديم مرة أخرى.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم من أجل الحصول على دعم مؤسسة بن طلال لا يتعدى 3000 ريال سعودي شهرياً.

في حالة التقديم للحصول على دعم السيارة من مؤسسة بن طلال يجب أن لا يكون المتقدم يمتلك سسيارة خاصة به ومسجلة.

لا يحق لمن سبق له الحصول على دعم السيارة من المؤسسة من بين المتقدمين التقديم مرة أخرى.

طريقة التقديم للحصول على دعم مؤسسة بن طلال