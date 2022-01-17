نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن فتح باب الاعتراض على دفعة حساب المواطن ال50 لشهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد توفير دعم حساب المواطن للمواطنين المستفيدين بيوم الاثنين الماضي الموافق العاشر من يناير قد أُعلن عن فتح باب تسجيل طلبات الاعتراض على دفعة حساب مواطن لشهر يناير وهي الدفعة الخمسون لمن لم يحصل على الدعم أو هناك اختلاف في قيمة الدعم الشهري، حيث أوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن أنه يتم تقديم طلب الاعتراض على مبالغ الدعم إلكترونيًا من خلال الرابط الإلكتروني لحساب المواطن وإليكم المزيد من التفاصيل.

الاعتراض على حساب المواطن الدفعة ال50

يتفاجئ عدد من مستفيدي الدعم بعدم حصولهم على الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن بدون سبب محدد، ولهذا يسمح البرنامج بخدمة تقديم الاعتراض على مبالغ حساب المواطن لتلك الفئة من المستفيدين حتى يتعرفوا على سبب وقف دعم حساب المواطن فقد يكون إما مشكلة فنية أو لمشكلة فعلية يقوم بها المستفيد مثل عدم تحديث البيانات الشخصية باستمرار، ومن خلال رابط حساب المواطن يمكن تقديم اعتراض على الدعم بسهولة.

دعم حساب المواطن بالسعودية

يوفر برنامج حساب المواطن بكل شهر دعم مادي مناسب لكل أسرة من أسر المستفيدين من البرنامج وليس مخصص للأسر فقط بل للأفراد المستقلين كذلك، ويتم تقديم الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي على ألا يكون يوم عطلة فإذا صادف اليوم المحدد عطلة يتم التقديم أو التأخير يوم واحد حسب العطلة فعلى سبيل المثال إذا كان العاشر هو يوم الجمعة فينزل الدعم يوم الخميس وإذا كان السبت ينزل الدعم يوم الأحد.

وقد صدرت نتائج أهلية حساب المواطن يوم الاثنين الماضي العاشر من يناير للمستحقين لدعم البرنامج، وقد أعلن حساب المواطن على منصة تويتر من خلال الحساب الشخصي أنه يجب أن يقوم كافة مستفيدي حساب المواطن بالتأكد من أهليتهم وأحقيتهم لدعم دفعة يناير من البرنامج من البوابة الإلكترونية الرسمية.

دفعة حساب المواطن ال50

كما وقد أوضح البرنامج أنه قد تم توفير مبلغ قدره 1.9 مليار ريال سعودي من أجل مستفيدي البرنامج والذين بلغ عددهم 10.4 مليون مواطن سعودي، واستفاد من الدعم ما يقرب من 77% من المستفيدين حتى الآن.