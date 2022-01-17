الاستعلام عن نتائج القبول النهائي للنساء برتبة جندي في المديرية العامة للجوازات السعودية 1443 – 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج قبول النساء برتبة جندي في المديرية العامة للجوازات السعودية 1443 -2022 حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي برتبة جندي. للتعيين فى المديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية. ومنطقة مكة المكرمة. وسوف نوضح خطوات الاستعلام والتفاصيل فى الخطوات التالية.

نتائج القبول في المديرية العامة للجوازات للنساء 1443 -2022

من الجدير بالذكر ان الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت مسبقا عن توافر وظائف الكادر النسائى فى الجوازات العامة. وان هذه الوظائف متوفرة بداية من رتبة جندي على أن تتوافر الشروط اللازمة فى النساء الاتى يرغبن فى التقدم الى هذه الوظائف . وقد أعلنت المديرية عن بعض الاجراءات اللازم على المقبولين اتباعها وإحضار بعض المستندات والأوراق اللازمة أثناء الحضور الى موعد المقابلات الشخصية.

التعليمات اللازمة على المقبولين فى نتائج القبول فى الجوازات السعودية 1443- 2022

على جميع المرشحات فى وظائف الجوازات السعودية اتباع الخطوات التالية الحضور الى المقابلة الشخصية فى مقر لجان القبول والتسجيل بمعهد الجوازات الجديد فى مدينة الرياض فى المواعيد التى تم تحديدها.

طباعة النموذج الخاص بموعد المراجعة عبر منصة ابشر توظيف.

إحضار نتيجة القبول المبدئي فى نتائج القبول.

كذلك إحضار عدد 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل.

أيضا إحضار 6 صور شخصية حديثة ملونة 4*6 .

مع إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة ويشمل اسم والدة المتقدمة.

ثم إحضار نسخة من السجل الخاص بالأسرة فى حال إذا كانت المتقدمة متزوجة.

إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

ثم احضار 2 صورة من المؤهل الدراسى او ما يعادلها مصدق عليه مع الأصل.

كذلك احضار صورة مصدق عليها من الشهادات الاضافية الدبلوم او البكالوريوس التى تم تسجيلها فى منصة ابشر توظيف

مع احضار 2 صورة من السجل الأكاديمي للشهادة الاضافية مع الأصل.

ايضا احضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج البلاد.

ثم احضار 2 صورة من المؤهل الثانوي مع الأصل.

مع احضار 2 صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياس.

ايضا احضار صورة من شهادة الخبرة فى حال تم تسجيلها عبر منصة ابشر مصدقة.

ثم إحضار ملف بالمستندات المطلوبة مع قلم جاف باللون الازرق.

عدم إحضار مرافقين مع المتقدمة.

ملاحظات هامة للمرشحات للقبول فى نتائج الجوازات

الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الوقائية.

لا يسمح بالدخول الى مقر لجنة القبول الابعد التسجيل فى تطبيق توكلنا محصن على الهاتف الجوال للمتقدمة.

يتم السماح للمتقدمة فقط بدخول مقر لجنة القبول ولا يسمح لمرافقين.

يجب الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

مع الالتزام بمواعيد المراجعة إحضار كافة المستندات المطلوبة.

يمنع استخدام الهواتف او التصوير داخل لجان القبول والتسجيل.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول