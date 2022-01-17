نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن .. نتيجة القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي في المقال التالي
ازداد معدل البحث عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات، خلال الفترة الجارية بعدما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن القبول المبدئي لوظائف الجوازات على رتبة جندي، للنساء، وفي وقت سابق لها فتحت الإدارة العامة للجوازات باب تقدم للوظائف الخالية للنساء، وحددت عددًا من الشروط والضوابط اللازمة، إليكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء في الجوازات على رتبة جندي، من خلال الدخول على منصة أبشر .
نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات 1443
وحددت الإدارة العامة للجوازات خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات 1443 على رتبة جندي من خلال الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف والسير على المعلومات التي نقدمها لكم، ويمكن من خلال المنصة التعرف على نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات الخاصة للنساء على رتبة جندي من خلال عدد من الخطوات التالية.
- ادخل الأن على منصة التوظيف أبشر.
- سجل الدخول إلى الموقع من خلال حساب المستخدم.
- انقر للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء في جوازات السفر.
- يجب إدخال رقم الهوية الوطنية.
- أدخل المعلومات المطلوبة، وانقر على زر عرض النتيجة.
الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية
وكان بعض المستندات التي يجب على المقبولات في وظائف الجوازات النساء التقدم بها، عند إجراء المقابلة الشخصية والتي تأتي على النحو التالي.
- ضرورة طباعة نموذج الخاصة بموعد المراجعة من خلال الدخول على منصة أبشر توظيف.
- تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية و2 صورة منها.
- تقديم 6 صور شخصية ملونة مقاس 4 في 6.
- ضرورة تقديم نسخة واحدة من سجل الأسرة الخاصة المتقدمة.
- ضرورة أن يحتوي سجل الأسرة على أسماء والد ووالدة المتقدمة.
- إذا كانت المتقدمة لوظائف جوازات النساء متزوجة يجب إحضار نسخة من سجل الأسرة الخاصة بها.
- تقديم صورة من العنوان الوطني للمتقدمة.
- تقديم الأصل في شهادة الثانوية العامة أو أى شهادات التي تعادلها.
- تقديم الأصل من الشهادات الأخرى مثل شهادة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم مع السجل الأكاديمي.
- يجب تقديم صورة من نتيجة الاختبار للمتقدمات من خلال الدخول على قياس، ويجب أن تكون الدرجة واضحة.
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