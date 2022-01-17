متاح الآن .. نتيجة القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي

ازداد معدل البحث عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات، خلال الفترة الجارية بعدما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن القبول المبدئي لوظائف الجوازات على رتبة جندي، للنساء، وفي وقت سابق لها فتحت الإدارة العامة للجوازات باب تقدم للوظائف الخالية للنساء، وحددت عددًا من الشروط والضوابط اللازمة، إليكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للنساء في الجوازات على رتبة جندي، من خلال الدخول على منصة أبشر .

نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات 1443

وحددت الإدارة العامة للجوازات خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات 1443 على رتبة جندي من خلال الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف والسير على المعلومات التي نقدمها لكم، ويمكن من خلال المنصة التعرف على نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات الخاصة للنساء على رتبة جندي من خلال عدد من الخطوات التالية.

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الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها عند إجراء المقابلة الشخصية

وكان بعض المستندات التي يجب على المقبولات في وظائف الجوازات النساء التقدم بها، عند إجراء المقابلة الشخصية والتي تأتي على النحو التالي.