نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية للارامل والايتام والمطلقات في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اطلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية للارامل والايتام والمطلقات في السعودية - ثقفني
اطلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية للارامل تعمل مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية على تقديم مساعدات ومعونات مالية للفقراء من المواطنين السعوديين أو الذين هم بحاجة إلى إعانة فورية وعاجلة، حيث ساعدت المؤسسة العديد من الأشخاص الذين هم بدعم مالي لسداد دين أو أموال الزكاة وغيرها، وهذا ما اعتدناه من أمراء وحكام المملكة العربية السعودية الذين يسعون دائمًا لتقديم الخدمات للأشخاص التي بحاجة إلى المال من خلال إنشاء منصات إلكترونية أو مؤسسات خيريها وهدف كل هذا واحد وهو مساعدة الغير محتاج للمحتاج.
الفئات المستحقة لمعونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية
- معونة من مؤسسة عبد العزيز للمواطنين السعوديين الذين أصيبوا بأحد أنواع العجز سواء عجز كلي أو جزئي نتيجة حادث وأدى ذلك إلى عدم قدرتهم على العمل مرة أخرى.
- الأشخاص الذين عجزوا عن سداد قروضهم أو ديونهم بسبب أي ظرف طارئ وخاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا في هذه الفترة.
- اليتامى والمطلقات والأرامل هم أكثر الفئات استحقاقًا للدعم من مؤسسة عبد العزيز بن فهد السعودية الخيرية.
- كل تكاليف عمليات المواطنين الجراحية التي تتطلب مبالغ باهظة ليس في مقدرة المواطن سدادها وثمن الأدوية للفقراء والغير قادرين.
كيفية طلب مساعدة أو إعانة من عبد العزيز بن فهد الخيرية
- الذهاب إلى المقر الرسمي في المملكة العربية السعودية لشركة المؤسسة الخيرية من خلال العنوان: 38 – 6600 نهضة المعرفة – جدة – منطقة الروضة – السعودية.
- أو إرسال فاكس على الرقم الخاص بالمؤسسة وهو : (966-11) 4629025.
- الاتصال المباشر على رقم 4629900 (11-966) وهو رقم الخط الساخن الخاص بالمؤسسة من أي خط أرضي أو هاتف محمول من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
- كما يمكنكم زيارة المؤسسة عبر عنوانها : الرياض – 1222 – الربيع بن أنس العليا.
- إرسال رسالة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الرابط https://twitter.com/aljawharh__؟lang=ar. أو على الحساب الرسمي لهم على تويتر AzizSFA_AlSaud.
- من خلال إرسال رسالة على رقم الواتس آب 8004000000 من أي خط هاتف محمول من داخل المملكة العربية السعودية أو على رقم 920030003 من خارج المملكة.
- أو الاتصال المباشر على رقم 9665832648526600 من داخل وخارج المملكة العربية السعودية في أوقات العمل الرسمية وهو رقم مكتب المؤسسة الخيرية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ