اطلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية للارامل والايتام والمطلقات في السعودية

اطلب معونة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد مساعدة مالية للارامل تعمل مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية على تقديم مساعدات ومعونات مالية للفقراء من المواطنين السعوديين أو الذين هم بحاجة إلى إعانة فورية وعاجلة، حيث ساعدت المؤسسة العديد من الأشخاص الذين هم بدعم مالي لسداد دين أو أموال الزكاة وغيرها، وهذا ما اعتدناه من أمراء وحكام المملكة العربية السعودية الذين يسعون دائمًا لتقديم الخدمات للأشخاص التي بحاجة إلى المال من خلال إنشاء منصات إلكترونية أو مؤسسات خيريها وهدف كل هذا واحد وهو مساعدة الغير محتاج للمحتاج.

الفئات المستحقة لمعونة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية

معونة من مؤسسة عبد العزيز للمواطنين السعوديين الذين أصيبوا بأحد أنواع العجز سواء عجز كلي أو جزئي نتيجة حادث وأدى ذلك إلى عدم قدرتهم على العمل مرة أخرى.

للمواطنين السعوديين الذين أصيبوا بأحد أنواع العجز سواء عجز كلي أو جزئي نتيجة حادث وأدى ذلك إلى عدم قدرتهم على العمل مرة أخرى. الأشخاص الذين عجزوا عن سداد قروضهم أو ديونهم بسبب أي ظرف طارئ وخاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا في هذه الفترة.

اليتامى والمطلقات والأرامل هم أكثر الفئات استحقاقًا للدعم من مؤسسة عبد العزيز بن فهد السعودية الخيرية.

كل تكاليف عمليات المواطنين الجراحية التي تتطلب مبالغ باهظة ليس في مقدرة المواطن سدادها وثمن الأدوية للفقراء والغير قادرين.

كيفية طلب مساعدة أو إعانة من عبد العزيز بن فهد الخيرية