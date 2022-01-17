نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور للمكافآت 1443 التعليم استعلام المكافآت والتعويضات عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور للمكافآت للعام الدراسي 1443، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية حالياً، بالتزامن مع عودة الدراسة حضورياً للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك في ظل تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا ومتحوراته بين الطلاب، حيث تهتم وزارة التعليم السعودية بسلامة الجميع مع تنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة الصحة للخروج بالعام الدراسي دون مشاكل، فقد اتجهت الوزارة للتعليم عن بُعد مع ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19، بتفعيل منصة مدرستي لمختلف المراحل ومع بداية العام الدراسي 1443 كانت العودة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد الحصول على التطعيمات المقررة ومن لم يحصل على التطعيم يكون التعليم لديه عن طريق المنصة الإلكترونية مدرستي، وحرصاً من موقعنا ثقفني على تقديم المعلومات التي تهم قطاع كبير من متابعينا، فإننا نعرض عليك الرابط المخصص للاستعلام عن المكافآت والتعويضات للطلاب.

رابط نظام نور للمكافآت

الدخول على الرابط الإلكتروني “moe.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر رمز التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

النقر على المكافآت والإعلانات.

عرض مسيرات المكافآت.

إدخال بيانات الطالب.

الضغط على بحث.

خدمات نظام نور

تسجيل طالب جديد أولي ابتدائي. نظام نور تسجيل رياض الأطفال. الاستعلام عن نتائج الطلاب. التسجيل في النقل المدرسي. استخراج إشعار الدرجات.

صرف المكافآت والتعويضات للطلاب

تهتم وزارة التعليم السعودية بتفعيل نظام المكافآت والإعانات والتعويضات للطلاب، حيث يخدم نظام نور للمكافآت نحو 46 ألف طالب وطالبة ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على هذه المكافآت، واهتمت الوزارة بتدريب المسئولين عن بالمدارس والإدارات التعليمية عن نظام المكافآت، على متابعة إدراج الطلاب المستحقين والتأكد من وجود حساب بنكي للطالب، لأنه من أهم اشتراطات الحصول على المكافأة أن يكون الحساب البني باسم الطالب لاستمرار الحصول عليها.

عودة الدراسة حضورياً للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

بعد إعلان وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة عن عودة الدراسة حضورياً للابتدائي ورياض الأطفال.

تزايد البحث عن رابط نظام نور وطريقة الدخول عليه.

للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام للطلاب ومنها نظام المكافآت.

ضمن خطة وزارة التعليم في رفع الروح المعنوية للطلاب وحثهم على الحضور مع الالتزام بالتعليمات الوقائية.