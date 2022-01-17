اطلب والموافقة فورية فى دقائق بنك سامبا يقدم تمويل بحد أقصى مليون ونصف ريال براتب 2500 ريال

يبحث رجال الأعمال بالمملكة والكثير من المواطنين ممن يفكرون فى إقامة مشاريع إقتصادية تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة لمن من البنوك يقوم بالموافقة على تمويلاتهم الكبيرة، والآن نقدم لكم تمويل بنك سامبا بمزايا لاتتوفر في الكثير من التمويلات بالمصارف المختلفة بالمملكة حيث يمتاز وبموافقة فوريه براتب 2500 ريال، وهو ما نوضحه بداخل المقال شروط الحصول على القرض ومزايا تمويل بنك سامبا وكذلك كيفية الحصول عليه والأوراق والمستندات الواجب تقديمها الموافقة الفورية على التمويل، في مزاياه عديدة وخيارات السداد المرنة والمتنوعة التي من شأنها أن تساعد المواطن على تقسيط التمويل الشخصي على أقساط شهرية مناسبة ومعقولة ومجدولة بما يتناسب مع الدخل الشهري لمقدم الطلب، فكثير من المواطنين بالمملكة يبحثون عن عروض تمويلية بمبالغ كبيرة من المال ومن عروض بنك سامبا يجدون أفضل العروض المناسبة لتمويلات مشاريعهم الاستثمارية لما للتمويل الخاص ببنك سامبا من سهولة فى الإجراءات والموافقة الفورية طالما مستوفي الشروط والأوراق.

مزايا قرض بنك سامبا:

يمتاز تمويل بنك سامبا بعدة مزايا واهمها مايلي:

يتميز قرض بنك سامبا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يتميز التمويل الشخصي من بنك سامبا بالموافقة الفورية والسريعة.

يمتاز تمويل بنك سامبا بإجراءات سريعة وسهلة لإتمام طلب التمويل الشخصي.

يمتاز التمويل الشخصي من سامبا بمعدل ربح ثابت طوال فترة الحصول على التمويل.

يمتاز التمويل من بنك سامبا احقية العميل المتقدم ان يحصل على مبلغ تمويل قد يصل بحد أقصى 1،500،000 ريال سعودي.

يمتاز التمويل الشخصي من بنك سامبا بانظمة سداد وبفترة سداد مريحة جدا.

يمتاز تمويل بنك سامبا بدون كلفة الأجل.

يمتاز تمويل بنك سامبا بالإعفاء من باقي الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

يمتاز تمويل سامبا بالحصول على بطاقة ائتمان مجانية طوال فترة التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من بنك سامبا:

يشترط للحصول على قرض بنك سامبا توافر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط للمتقدم بطلب قرض ان يكون سعودي الجنسية.

يشترط للحصول على القرض ان يكون المتقدم لا يقل عمره للحصول على التمويل عن 18 عاماً.

يشترط أن لايقل دخل المتقدم السعودي في القطاع الحكومي على دخل شهري لا يقل عن 2500 ريال سعودي.

يشترط ان لا يقل الدخل الشهري للمتقدم السعودي للعمل في القطاع الخاص راتباً شهرياً لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

يشترط ان لا تقل مدة شغل وظيفته لموظفي القطاع الحكومي عن شهر واحد و3 شهور لموظفي القطاع الخاص.

يشترط وجود مستحقات نهاية الخدمة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص للمقيمين المتقدمين بالطلب

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لبنك سامبا:

مطلوب شهادة معتمدة من جهة العمل مدون بها الراتب الشهري ومتضمن تاريخ شغل الوظيفة.

يقدم خطاب موجهة بالموافقة على تحويل الراتب.

مطلوب صورة واضحة من الهوية الوطنية سارية للسعوديين أو الإقامة لغير السعوديين.

كتابة وملء الطلب المقدم للتمويل.

للتواصل واية استفسارات مع بنك سامبا في السعودية:

لخدمة عملاء بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية وضع البنك رقم للهاتف للتواصل معه وللرد على اية استفسارات وكذلك التعرف على العروض والمعلومات والتفاصيل حول الخدمات التي يقدمها البنك من خلال الاتصال بالرقم المجاني من داخل إقليم البنك. المملكة لعملاء بنك سامبا 8001242000 والعملاء الجدد 8001241010.