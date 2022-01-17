شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية

شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال، تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من اهم المشاريع الخيرية المقدمة لجميع الأشخاص الغير قادرين في المملكة العربية السعودية، ونجد ان الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة يمروا بضائقه ماديه كبيره ولهذا هناك العديد منهم يرغبون في خطوات الحصول على مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال، هذه المساعدة تكون من خلال مؤسسة الوليد بن طلال وتقدم للمواطنين السعوديين والقيمين أيضا، وعند التقديم على هذه المساعدة يحصلوا على الدعم المالي من المؤسسة لتقديم حياه كريمه في ظل الأزمات التي يمروا بها هؤلاء الأشخاص، ولكن هناك شروط مساعدة الوليد بن طلال لكل من يرغب في التقديم، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال والتعرف على طريقة التقديم أيضا.

شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال

هناك العديد من المواطنين والمقيمين يريدون الحصول على مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال لرغبتهم على تخطى الأزمة المالية التي يمروا بها، ولهذا سوف نتعرف على شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال بالتفاصيل وهى كالتالي.

يجب اولا عدم زيادة دخل رب الأسرة السعودية عن 3000 ريال.

ثانيا عدم امتلاك صاحب طلب المساعدة أي من الوحدات السكنية أو العقارات السكنية.

ثالثا أنه في حالة التقديم على مشروع سكني يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الإسكان المحددة من قبل المشروع.

رابعا لا يسمح للمستفيد من مساعدة الوليد بن طلال أن يقدم على العون مرتين، فالفرد المحتاج يمكنه الاستفادة مرة واحدة.

أيضًا يجب ألا يكون المتقدم مستوفي لشروط الاستفادة من القروض البنكية.

كذلك على المتقدم للطلب عدم خضوعه لـ مساعدة من أي جمعيات خيرية أخرى على مستوى المملكة السعودية.

بجانب أنه يجب على المستفيد من الطلب عدم تأجير الوحدات أو العقارات التي يتم الحصول عليها عن طريق برنامج المساعدة.

خطوات التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال بعد موافقه شروط مؤسسة الوليد بن طلال، وهذه الخطوات تتمثل في التالي.