التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1443 عبر تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة مدرستي 1443، أعلنت وزارة التربية بالمملكة منصة لمساعدة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في معرفة المناهج ومواعيد الامتحانات وكل ما يحتاجه الطالب طوال السنة الدراسية، جاء ذلك في ظل انتشار جائحة كورونا تسهيلاً على المعلمين والطلاب التواصل فيما بينهم، ومعرفة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كان نتائج أو انتظام الطالب في الدراسة، أو معلومات عن الاختبارات، لذلك يمكنك معرفة كيفية التسجيل في المنصة والرابط الذي تستطيع من خلاله الدخول على المنصة، ولمعرفة كل هذا يجب اتباع المعلومات التي يتم عرضها في السطور التالية.

التسجيل في منصة مدرستي

يعتبر التسجيل في منصة مدرستي من الأمور الأكثر أهمية لدى الكثير من الطلاب الذين يلتحقون في كافة الصفوف الدراسية، ويمكنك معرفة طريقة التسجيل من خلال الآتي:

أولاً الدخول على منصة مدرستي عبر رابط توكلنا هنا.

الضغط على علامة التبويب من أجل العودة إلى المدرسة.

ينبغي الضغط على الاتصال.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بالإضافة إلى إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

أخيراً يجب إدخال الرمز التحقق الذي تم إرساله إليك.

منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي من أهم المواقع الإلكترونية المقدمة من وزارة التربية والتعليم.

يمكنك معرفة الدروس المقررة طبقاً لوزارة التربية والتعليم إلكترونياً من خلال تلك المنصة التعليمية.

يستطيع كافة المدرسين بالمدارس الحكومية والخاصة شرح كافة الدروس من خلالها مثل المدرسة تماماً.

تسهل على المدرسين الذين أصابوا بفيروس كورونا ولم يستطيع على الذهاب إلى المدرسة أثناء فترة مرضهم.

يوجد بالمنصة العديد من الأسئلة التي يمكن أن تساعد في مستوى قياس الطلاب.

كما أنه يوجد بها كافة المناهج الدراسية بدء من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

تعد المنصة مصدر تعليمي كبير وموثق من قبل الحكومة السعودية لمساعدة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من الوصول للمعلومات الأكثر دقة.

لمعرفة طرق التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي

يوجد العديد من الأرقام التي يمكنك معرفتها للتواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي وهم كالآتي:

الرقم الساخن الخاص بالدعم هو 320033988.

الرقم المجاني الخاص بالمنصة هو 80012999999.

رقم خدمة العملاء الخاص بالمنصة هو 19996.

وهكذا نكون توصلنا إلى نهاية المقال وتعرفنا على كيفية التسجيل في منصة مدرستي واطلاع عليها ومعرفة الأرقام التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي.