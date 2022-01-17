للمسجلين الجدد في السعودية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي

للمسجلين الجدد في السعودية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعمل ما يسمى بالضمان الاجتماعي المطور وهو خدمة يتم تقديمها للمواطنين الذين ليس لديهم أي دخل شهري ثابت فتوفر لهم الوزارة بالاتفاق مع الحكومة السعودية هذه الخدمة حيث تمكنهم من الحصول على معاش شهري أو ما يسمى براتب الضمان للتكيف مع ظروف المعيشة وقدرتهم على توفير احتياجاتهم لهم ولأبنائهم ولكن وفقًا لشروط ومعايير محددة أعلنتها الوزارة سنقوم بتوضيحها لكم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

أكدت الوزارة أن موعد الصرف للمسجلين في الضمان الاجتماعي في نهاية شهر ديسمبر الماضي سيتم توفير الراتب لهم في شهر يناير الجاري وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الماضي الموافق 16 يناير 2022 وذلك بعد أن تمت مراجعة طلباتهم وتم التأكد من مدى استحقاقيتهم للخدمة حيث أنه يتم مراجعة البيانات التي يتم تقديمها أولًا للتأكد من صحة ما قام المواطن بإدخاله.

شروط استحقاق المواطن لخدمة الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحددت بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمة على الدعم وكان من بينها ما يلي:-