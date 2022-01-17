50,000 ريال تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل أو تحويل الراتب بأقساط ميسرة

50,000 ريال سعودي هو مبلغ التمويل التي تمنحه شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويمتاز التمويل بتوفير فترة سداد مرنة تصل إلى سنتين على الأكثر ولكن يمنح هذا التمويل العديد من العروض والمزايا التمويلية العديدة منها الحصول على التمويل الميسر النقدي متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ولكن يرفض التمويل في حالة عدم توافق الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان حيث يجب توفير سجل ائتماني جيد مع أمتلاك دخل ثابت شهري وتوفير تقرير سمة وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل أو تحويل الراتب بأقساط شهرية لمدة أربعة وعشرون شهر لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان

في الفترة الحالية شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي تطلب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على هذا التمويل الميسر الذي يصل إلى مبلغ تمويل خمسون ألف ريال بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء السعوديين حتى سنتين فقط لا غير وسوف نشرح لكم بالتفصيل كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان كالتالي بكل التفاصيل:

شركة إمكان توفر التمويل الميسر بشروط وضوابط محددة حيث يجب توفير سجل ائتماني جيد في السعودية.

توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال من جميع عملاء بنك الراجحي السعودي.

كذلك التمويل لدى إمكان أن يكون الدخل الثابت من 2000 ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم غير عملاء المصرف.

العمر يبدأ من خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام لدى تمويل إمكان الراجحي.

توفير مدة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة من ستة أشهر فأكثر.

أهم مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان الراجحي بالمملكة

تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم التمويلات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على تمويل نقدي من الشركة يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل وسوف نوضح باقي المزايا التمويلية كما يلي بالتفصيل: