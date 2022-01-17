نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الضمان الاجتماعي البدء في صرف معاش شهر يناير 2022 صندوق تكافل وكرامة في المقال التالي
أعلنت وزارة الضامن الاجتماعي يوم السبت الموافق 15 من يناير 2022 عن البدء في صرف الدعم والمساعدات النقدية الخاصة بصندوق تكافل وكرامة وذلك عن شهر يناير الحالي العام الجديد وذلك لأكثر من 15 مليون مواطن مستحق وبلغ إجمالي الدعم لحوالي 3.5 مليون أسرة، حيث من المفترض أن يتم صرف تلك الرواتب والمعاشات بواسطة إجراءات احترازية مشددة من أجل مواجهة تفشي الفيروس المستجد كوفيد 19 بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث نوجه الضوء فيما يلي على أهم التوضيحات من وزارة التضامن الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش التضامن الاجتماعي المطور للمسجلين في البرنامج حديثًا، فقد أكد العديد منهم أنهم تلقوا رسائل نصية من وزارة الموارد البشرية توضح بموافقة وبقبول طلباتهم، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية، قد أعلنت منذ فترة وجيزة عن الضمان الاجتماعي المطور، وفتح باب الإلتحاق والتسجيل لاستحقاق معاش الضمان، الأمر الذي دفع فئة كثيرة من الراغبين في الحصول على راتب الضمان في الذهاب إلى البرنامج والتسجيل فيه بعد توافر شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وصندوق التكافل.
بحسب الآلية المعلن عنها من قبل برنامج الضمان المطور فإن صرف المعاش للمستحقين يكون في الشهر التالي بعد صدور قرار الموافقة على طلبه، وهذا يعني أن المسجلين في الشهر الماضي ديسمبر 2021 من المفترض حصولهم على راتب المعاش بداية من الشهر الجاري شهر يناير 2022، وكان عدد من المواطنين نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورًا للرسائل النصية التي تلقوها من الوزارة والتي تفيد بقبول طلباتهم وترقب الصرف في الأسبوع التالي والذي يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد.
الشروط الواجب توافرها في مستحقي تكافل الضمان الاجتماعي
- كون المستحق سعودي الجنسية والمنشأ.
- أن تكون المطلقة المستحقة في منزل منفصل عن أسرتها.
- استنثاء حاملي بطاقات التنقل.
- أن يكون المستحق مقيمًا بشكل دائم في المملكة.
- عدم وجود دخل مالي أو أي مصدر حقيقي للدخل.
- أن يكون المتقدم من الفئات الأشد احتياجًا.
- امتلاك المتقدم حساب في أحد البنوك، لإرسال الدفعات عليه.
- كون المتقدم غير مستحق لأي معاش ضمان أو دعم آخر.
- ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
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