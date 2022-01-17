نظام فارس تعريف بالراتب تسجيل دخول Faris

نظام فارس تعريف بالراتب، حيث يوفر نظام فارس الإلكتروني عدد كبير من الخدمات الذاتية التي تخص جميع الموظفين سواء كان الشخص يعمل معلم أو موظف أو أي عمل إداري آخر أو أحد المستخدمين أو أحد العمال التابعين لقطاع العمل التعليمي التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتحرص منصة فارس علي توفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني لتسهيل أداء الخدمة للجميع، ومن هذه الخدمات، خدمة طلب إجازة أو تقديم طلب من أجل إلغاء إجازة بالإضافة الي خدمات التقديم علي البدلات أو طلبات التقاعد، كما وفرت الوزارة الكثير من الخدمات الخاصة بمهام المدير مثل تقديم طلب لتوفير بديل موظف أو التبليغ عن غيابة وغيرها، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول تعريف بالراتب من نظام فارس.

نظام فارس تعريف بالراتب

يمكن أن يتم الحصول على تعريف الراتب من بين خدمات موقع فارس التي توفرها لجميع المعلمين والمعلمات، حيث يمكن التعرف علي الدرجات الخاصة بهم والرواتب الخاصة بهم، وذلك وفق التدرج الإداري الخاص بلائحة الوزارة، علي أن يتم استخراج تعريف بالراتب من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول علي موقع أداء الخدمة التالي: نظام فارس.

يجب أن يتم إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان الخاص بهما.

إدخال رمز التحقق المرئي في المكان الخاص به.

من خلال عرض الشاشة يتم تحديد مدي صلاحية استخدام الخدمة الذاتية للموظف.

ثم تحديد الاختيار علي تبويب “الرواتب والبدلات”.

اختيار الضغط علي تعريف الراتب.

يجب تسجيل عدد من البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها مثل: نوع التعريف. نوع الجهة التي تعد المرسل إليها. تحديد اسم الجهة المرسل إليها. تحديد اللغة.

ثم الضغط على أيقونة “تحميل التعريف”.

سوف تقوم المنصة بإظهار النموذج الخاصة بتعريف بالراتب من خلال استعلام كل شخص علي حده.

كيف أعدل بياناتي في فارس؟

من بين خدمات منصة فارس، يتساءل بعض مستخدمي نظام فارس، عن خطوات تعديل بعض البيانات الشخصية المسجلة في منصة فارس، ونجيب عن هذا السؤال بالشرح التالي: