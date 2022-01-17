شروط حساب مواطن 1443 وطريقة التقديم على اعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 50

في ظل الخدمات العديدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة كافة المواطنين السعوديين في توفير حياة كريمة لهم ورفع مستوى المعيشة كان برنامج حساب مواطن من أهم الخدمات التي تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين في تقديم الدعم المادي لهم بشكل شهري يساعدها في أعباء و مصاريف الحياة اليومية، كما يقدم حساب مواطن العديد من الخدمات التي تساند كافة المواطنين، وقد أعلن برنامج حساب مواطن خلال الساعات القليلة الماضية عن البدء في تقديم اعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 50، كما أعلنت أن هذه الدفعة شملت أكثر من 10 مليون مواطن ويبلغ قيمة دعم شهر يناير 1.9 مليار ريال سعودي.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

يستهدف برنامج حساب مواطن مساعدة فئات محددة من المجتمع لذلك وضعت شروط وضوابط لابد أن تتوفر في المواطن للحصول على دعم حساب مواطن، وأهم هذه الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم في حساب مواطن سعودي الجنسية.

لابد أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

الا يكون للمواطن املاك أو أصول.

كما يشترط ألا يكون مسجلاً بإسم المتقدم سجل تجاري نشط.

التسجيل إلكتروني في حساب مواطن ورفع المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم على اعتراض على مبالغ استحقاق الدعم الدفعة 50

ينتظر الآلاف من المواطن السعوديين عن طريقة التقديم على اعتراض مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 50 لكي يستطيعون الاعتراض إذا كان مبلغ الدعم غير مكتمل او لم يتم تأخر صرف الدعم حتى الآن وخطوات التقديم هي: