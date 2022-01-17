شروط تمويل منصة سلفة 1443 وخطوات التقديم على قرض فوري بدون تحويل راتب

أصبح تمويل منصة سلفة 1443 من أهم وأفضل أنواع التمويلات التي تقدم في المملكة العربية السعودية وهذا بسبب المميزات العديدة التي يتمتع بها تمويل منصة سلفة، حيث وضعت المنصة شروط ميسرة جدًا لكي تستطيع خدمة أكبر عدد من المواطنين في سد احتياجاتهم بشكل فوري و البدء في المشاريع الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن المنصة تسعى دائما على تقديم العديد من الخدمات لكي تستطيع جذب أكبر عدد من العملاء ولهذا سنقدم لكم خطوات التقديم في منصة سلفة للحصول على قرض سريع بدون تحويل راتب أو كفيل.

شروط منصة سلفة للحصول على تمويل سريع بدون تحويل راتب 1443

يتساءل عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين عن الشروط التي وضعتها منصة سلفة للحصول على تمويل فوري بدون تحويل راتب أو كفيل، ولذلك سنقدم لكم شروط منصة سلفة وهي:

لابد أن يكون المتقدم إلى تمويل منصة سلفة من أصل سعودي وان يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل لا يزيد عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام.

أن يكون الحد الادني للراتب الشهري الثابت للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

لابد أن يعمل في جهة عمله دون انقطاع أو فصل لمدة 6 أشهر على الأقل للقطاع الخاص، ولا يقل عن 3 أشهر للقطاع الحكومي.

خطوات الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة 1443

من ضمن التسهيلات التي وضعتها منصة سلفة أتاحت التقديم على التمويلات إلكتروني من خلال المنصة الرسمية، وخطوات التقديم هي: