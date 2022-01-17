50,000 ريال تمويل إمكان الميسر بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل للراتب

تمويل إمكان الميسر من أهم التمويلات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل الميسر من الشركة وحتي يتم الموافقة على التقويم الإلكتروني على تلك تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو بدون موافقة الكفيل الغارم وتلك الأشياء من أهم المزايا التمويلية المتاحة لعملاء شركة إمكان السعودي وعند التقديم عليه يحصل العميل المتقدم على التمويل الميسر بموافقة فورية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد أثنى عشر شهر عن طريق تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة عام 1443 هجريًا.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب لدى شركة إمكان

شركة إمكان في السعودية توفر تمويل إسلامي متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري وبلا موافقة الكفيل الغارم السعودي وهناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة أهم الشروط والمتطلبات الأساسية التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم كالتالي بالتفصيل:

شركة إمكان تقدم التمويل بعد توفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي لغير عملاء مصرف الراجحي.

أما عملاء مصرف الراجحي يطلب منهم توفير دخل شهري ثابت يساوي ألفين ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

توفير تقرير سمة السعودي مع سجل ائتماني سليم لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

كذلك التمويل عبر شركة إمكان بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط.

لابد من توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ستة أشهر فأكثر من ذلك إذا كان يعمل العميل المتقدم في القطاع الخاص فقط لا غير.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي