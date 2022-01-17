نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التسجيل جديد في منصة مدرستي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وطريقة التسجيل جديد في منصة مدرستي 1443؛ تُعد منصة مدرستي من المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة السعودية حيث أنها توفر العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور فيستطيع أولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم التعليمي كما تقدم بعض الدورات التدريبية للمعلم حتى ترتقي بمستوى التعليم، ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي.

طريقة التسجيل جديد في منصة مدرستي 1443

يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية التَسجيل في مَنصة مَدرستي والاستفادة من كافة خدماتها وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. النقر على تسجيل جديد. تدوين رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين. تدوين رمز التحقق المرئي في موضعه. قم بتدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها. النقر على تأكيد الحساب.

خطوات دخول اختبارات منصة مدرستي 1443

يمكن دخول اختبارات منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي لمنصة مدرستي أو من خلال منصة الاختبارات المركزية، ويتم الدخول عن طريق رباط منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت. النقر على دخول مدرستي مايكروسوفت. اختيار الاختبارات من القائمة. ثم الضغط على الاختبارات المركزية. تدوين كافة بيانات مدرستي مايكروسوفت الخاصة بالطالب. الضغط على القيام بأداء الاختبار.

خطوات تسجيل جديد في مَنصة مَدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من خلال التطبيق الخاص بتوكلنا أو الرابط الرسمي لتوكلنا ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تسجيل دخول تطبيق توكلنا. البحث عن منصة مدرستي. تدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة الاسم وكلمة المرور. النقر على إرسال يتم فتح منصة مدرستي. تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا بالاسم وكلمة المرور. تحديد حساب مايكروسوفت ثم تدوين الاسم الظاهر عبر تطبيق توكلنا. تدوين كلمة مرور التي تم إرسالها عبر الهاتف. الضغط على تأكيد.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط وطريقة التَسجيل جديد في منصة مدرستي 1443، كما وضحنا لكم خطوات دخول اختبارات منصة مدرستي 1443، وكذلك خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.