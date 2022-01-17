نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد 1443ه‍ وإجراءات تسجيل الحضور وخطوات هامة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الجديد الذي يبحث عنه الكثيرين من العاملين في المنظومة التعليمية الجديدة”التعليم عن بعد” والذي لجأت آلية وزارة التعليم السعودي ليكون الحل الأول لاستمرار نجاح التعليم وعدم توقفه خلال هذا العام 1443ه‍، ونظراً إلى عمليات البحث المستمرة منذ بداية هذا الأسبوع على رابط منصة مدرستي الجديد من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من أجل إتمام عملية التسجيل ومتابعة الدروس التعليمية، حيث تعد عملية تسجيل الدخول من إلي رابط منصة مدرستي الجديد من أبسط وأسهل الطرق كل ما يلزم فعله هو الدخول على الرابط الرسمي ثم القيام بتسجيل الاسم والرقم السري ثم التحقق من الرمز المرئي وفى النهاية تقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

منصة مدرستي هي النظام التعليمي الجديد الذي تم إنشاؤه في العام الماضي نتيجة إنتشار ظاهرة وباء فيروس كورونا، وذلك لضمان استمرار منظومة التعليم في كافة مراحل المملكة العربية السعودية، يذكر أن وزارة التعليم السعودية إعادة نظام التعليم الحضوري من جديد، بعد توقف دام شهور عديدة في العام الماضي، أن أن تمت العودة من جديد.

رابط منصة مدرستي وإجراءات التسجيل وإثبات الحضور للمعلمات والمعلمين

يتمكن المعلمين والمعلمات من إثبات الحضور إلى منصة مدرستي عبر الدخول على رابط منصة مدرستي والضغط على الواجهة الرئيسية واختيار قائمة المحتوى بعدها يتوجب على المعلم بالنقر على كلمة (حاضر) ثم يقوم المعلم أو المعلمة من اختيار الجزء المقرر شرحه وفى النهاية يعاود التأكيد مرة أخرى على الحضور.

حل الواجبات المدرسية عبر المنصة الإلكترونية مدرستي

كما يستطيع الطلاب والطالبات التوجه إلي المنصة الإلكترونية مدرستي من خلال الكمبيوتر أو الجوال وتسجيل الدخول من خلال الاسم والرقم السري ثم عليه اختيار قائمة الواجبات المدرسية من القائمة الرئيسية بعد ذلك يتطلب من الطلبة اختيار الواجب الذي يريد أن يقوم بحلة ثم حل هذه الأسئلة وبعدها يقوم بالضغط علي تسجيل.

طريقة تفعيل مايكروسوفت تيمز لدخول المنصة التعليمية مدرستي

يجب في البداية تحميل اخر إصدارات تطبيق توكلنا عبر الرابط التالي توكلنا الجديد الجديد عبر رابط ميكروسوفت .

الجديد عبر . ثم التوجه إلى تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا، والقيام بالضغط على قائمة حسابي والقيام بتفعيل البيانات.

تسجيل اسم المستخدم سواء كان طالب أو معلم.

الضغط على استلام الكود عبر رسالة نصية.

في النهاية بعد استلام كلمة المرور يمكنك الآن تسجيل الدخول من جديد مباشرةً.

لذا تعد منصة مدرستي وإجراءات تسجيل الحضور ابرز ما تم البحث عنه خلال الأشهر الماضية.