كيفية فتح حساب في بنك الرياض عن طريق الإنترنت 2022.. والشروط

يستطيع كافة العملاء فتح في بنك الرياض الذي يعد أحد البنوك المميزة بالمملكة العربية السعودية، وقد أتاح الرياض لعملائه إدارة جميع أموالهم بكل أمان وسهولة ، ويمكن أن تفتح حسابك بهذا البنك من خلال نظام أبشر وملء عدد من البيانات التي تطلب منك على هذا النظام حتى تتمكن من إنشاء الحساب وتفعيله ببنك الرياض.

كيفية فتح حساب في بنك الرياض اون لاين

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد أن يقوم بها العميل حتى يفتح هذا الحساب في بنك الرياض، ويمكن أن نوجز تلك الإجراءات في النقاط التالية.

سجل دخولك على موقع بنك الرياض. أختار الطلب ثم قم بتعبئة البيانات والتي تتمثل في اسم العميل وعنوانه وهويته الوطنية والرقم الخاص بها وبريده الإلكتروني ورقم جواله وكل ذلك يتم عبر المنصة الرقمية . أضغط على الأيقونة المعدة للإرسال. والجدير بالذكر بأنه عن طريق الحساب الإلكتروني يمكن أن تتعرف على الخدمات التي يوفرها البنك للعملاء والتي منها على سبيل المثال كافة الحسابات المتعلقة بك والكشوف الخاصة بها إلى غير ذلك من التعاملات المالية.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الرياض

هناك عدد من الضوابط التي لابد من توافرها في الشخص الذي يرغب في فتح حساب لدى هذا البنك، تلك الشروط يمكن أن نوضحها في الأتي:

لابد أن تكون هويتك الوطنية سارية وغير منتهية.

أمتلاك حساب خاص بك على بوابة أبشر.

بلوغ سن العميل لخمسة عشر عام فأكثر ووجود عنوان محدد ومسجل له.

مميزات خدمة بنك الرياض

ومن مميزات خدمات البنك: