في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية فقد أطلقت الوزارة منصة مدد حماية الأجور بهدف حماية حقوق الموظفين والعاملين بمختلف الشركات السعودية، وذلك عن طريق وضع عدة أنظمة محددة بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسنعرض في هذا المقال طريقة التسجيل في منصة مدد حماية الأجور 1443 (الرابط والخطوات بالترتيب).

الرابط الرسمي لمنصة مدد حماية الأجور

وحرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على توفير البيئة الآمنة لعمل جميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، لأنها تضمن لهم أن يحصلوا على حقوقهم، وسنعرض في هذه السطور الرابط الرسمي لمنصة مدد حماية الأجور، حيث تعمل المنصة على قياس مدى الالتزام من قبل المنشآت بالأنظمة الموضوعة، كما أنها تقبل التسجيل فيها الشركات الصغيرة التي يبدأ عدد عمالها من 5 موظفين أو أكثر.

خطوات التسجيل في منصة مدد حماية الأجور 1443

وبالنسبة لطريقة التسجيل في منصة مدد حماية الأجور 1443 فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات السهلة والتي جاءت على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على الرابط الرسمي لموقع مدد الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بفتح الرابط، وسوف يتم الانتقال إلى الواجهة الرئيسية للمنصة، ثم تضغط على نظام حماية الأجور.

ثم تقوم بإدخال “رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة”، ثم ستصلك رسالة تأكيد على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله في حساب أبشر، ويرتبط برقم الهوية التي تم إدخالها، ليتم إدخاله في المكان المخصص لذلك لتأكيد الهوية.

ثم تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة، ليتم الانتقال إلى صفحة الحساب الشخصي.

ثم تقوم بالتوجه لقائمة المنشآت لتحديد المنشأة التي تريد إدارة ملف حماية الأجور الخاص بها.

ما هي إجراءات رفع الملف في نظام حماية الأجور؟

أما عن الإجراءات الخاصة برفع الملف في نظام حماية الأجور فستكون من خلال عدة خطوات وهي كالأتي: