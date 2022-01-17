طريقة حجز لقاح كورونا من تطبيق توكلنا للسعوديين والمقيمين

ننشر طريقة حجز لقاح كورونا من توكلنا، توكلنا ينطلق كتطبيق حكومي مزود بالعديد من الخدمات وكان تدشينه بالأساس لهدف منح تصاريح التجول اثناء حظر التجوال بسبب فيروس كورونا، والان تم تضمين التطبيق بعدد واسع من الخدمات مثل حجز موعد لقاح كورونا تلك الخدمة المتاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين، تابع القراءة سنخبرك حول ما هي آلية حجز موعد لأخذ لقاح كورونا لكي تكون أحد المتطعمين ضد الفيروس الخطير لتلقي اللقاح في أقرب مركز صحي.

ما هو تطبيق توكلنا في السعودية

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد لفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وتم تطويره من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وقد ساهم في إبطاء انتشار الفيروس المميت وضمن ضمن خدماته تتبع اثر المخالطين لحالات إيجابية أو الذين خضعوا للتلقيح كما سيعطي تحذيرات لمستخدم التطبيق عند الاقتراب من بؤرة انتشار وباء الفيروس عبر نظام GPS لتحديد الموقع المزود بالتطبيق.

طريقة حجز لقاح كورونا من تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا حجز موعد لقاح كورونا، يخولّكم ببدّء حجز موعد مسبق من أجل الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا يستثنى من هذه الخدمة الزائرين، وسيكون استخدام التطبيق والعثور على موعد، في غاية البساطة، باختصار سنطلعكم على ترتيبات الحجز أخذاً بخطوات صحيحة ذكرها التطبيق لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمدونات المصغرة “تويتر” ضمن انفوجرافيك يصور الخطوات المشروحة في طلب موعد لحجز لقاح كورونا وذلك بتحديد المركز الصحي وتسجيل تاريخ ووقت الموعد من قبل المستفيد ثم تأكيد موعد الحجز. في التسلسل التالي طريقة حجز لقاح كورونا داخل تطبيق كورونا.